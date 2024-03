Lemus Iría Contra Programa Recaudatorio de Alfaro

Promete Verificación Vehicular “Gratis” y sin Multas

Pero el Negocio Sigue; Propone Pagar a Dueños de Centros de Verificación con Subsidio Estatal

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De visita a varios municipios del interior de Jalisco y ante el reciente inicio del periodo de campañas electorales, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, propuso verificación vehicular sin costo ni multa para la ciudadanía.

Contrario a la política implementada por el actual gobernador de MC, Enrique Alfaro Ramírez, el también alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, dio un revés al programa de verificación que ha generado resistencia en la ciudadanía, pues señaló que si gana la gubernatura esta estrategia continuará, pero será bajo ciertos cambios que implementaría:

La gente está de acuerdo en que se cuide el medio ambiente. El problema más bien son los operativos, las multas y demás. En unos días vamos a presentar cómo vamos a continuar este programa, pero sin multas ni levantones de automóviles, apelando a la conciencia pública, pero sobre todo sin costo”.

Cabe recordar que en la actualidad la verificación tiene un costo de 500 pesos y existen multas de más de 2 mil pesos a quienes no porten el holograma respectivo, sin embargo, diversos sectores de la sociedad se han opuesto al programa de Enrique Alfaro, al considerar que es una medida recaudatoria y no algo para de verdad cuidar el medio ambiente.

Por ello, en las primeras horas de su campaña Lemus Navarro detalló que esto será posible con la creación de un subsidio estatal para pagar a los dueños de los centros de verificación, con la finalidad de paliar el golpe en los bolsillos del ciudadano, quien ha manifestado su molestia por este programa.

Además, en un video que difundió ayer en sus redes sociales, el también exalcalde de Zapopan recalcó la importancia de cuidar al medio ambiente, por lo que apelarán a la corresponsabilidad con la misma ciudadanía a fin de desaparecer los operativos que existen hoy en día para la aplicación de multas a quien no haya verificado.

“Hoy quiero anunciar verificación costo cero. Es decir, durante mi gobierno no habrá operativos, no habrá multas, y este programa no tendrá ningún costo. Apelamos a la corresponsabilidad social y a trabajar todos por el medio ambiente y la calidad del aire. Cero multas, cero operativos, cero pesos durante mi gobierno”, prometió.