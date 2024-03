Patti Smith, una Viajera que Dejó una Estela de Arte en Guadalajara

Como si fuera un cometa que viaja por las estrellas, Patti Smith aterrizó en una Guadalajara cuyos sonidos la cautivaron y donde plasmó su protesta para dejar una estela de reflexión ante aquellos que disfrutan de su arte.

Así fue su paso por nuestra ciudad, pero también dejó su arte en el Conjunto Santander de Artes Escénica (CSAE) como parte de la Feria Internacional de la Música 2024 (FIM GDL), donde mediante una experiencia inmersiva invita a los curiosos a reflexionar sobre la naturaleza mientras sonidos e imágenes envuelven los sentidos.

“Al viajar aquí hemos encontrado muchos lugares para ir con la cabeza y con el corazón, y eso es un artificio para posicionar las preocupaciones de la humanidad en el corazón”, estimó Patti Smith.

Desde el 28 de febrero, en el CSAE se puede disfrutar de la exposición Correspondences, una colaboración entre Smith y Soundwalk Collective, en la que se rescatan distintos paisajes sonoros e imágenes que invitan al espectador a reflexionar sobre la pérdida de la naturaleza y el poco interés de la humanidad en el tema.

La cantante recordó que durante su paso por México conoció distintos aspectos de la cultura mexicana y consideró que algunos de los aspectos de Correspondences invitan a viajar, conocer y sentir distintos lugares que regala la naturaleza.

Esta exposición es una referencia al intercambio de ideas entre Smith y el artista Stephan Crasneanscki, integrante de Soundwalk Collective y es el resultado de un trabajo colaborativo entre los sonidos que grabó y la intervención de la poeta.

Crasneanscki mencionó que estos sonidos y poemas fue una especie de intercambio por correspondencia entre ambos, y muestra un poco de la pérdida de la biodiversidad y el avance de los humanos al alterar y transformar el medio ambiente.

Patti Smith reiteró que asistir a la exposición puede ser un acercamiento para reflexionar y apreciar a la naturaleza, y recordó que las y los jóvenes son el futuro, por lo que es necesario que impulsen su desarrollo en sus entornos.

Consideró que Latinoamérica es una región donde a pesar de las distintas características culturales es posible unirse con un mismo sentimiento para mejorar el medio ambiente.

“Mantengan esa pureza que tienen porque ustedes son la esperanza del futuro, son la esperanza de su país, son la esperanza del agua, el aire, las especies.

Son los futuros ambientalistas, poetas, científicos, doctores, madres, padres”, subrayó Smith.

“El futuro no es mío, es suyo, aguanten, no dejen que nadie se los quite; sé que es difícil, pero me siento muy conmovida e inspirada por los corazones de Latinoamérica”, finalizó.

Esta es la primera vez que la cantante se presenta en Guadalajara y su exposición se podrá disfrutar de manera gratuita hasta el 16 de marzo en la Sala 3 del CSAE.