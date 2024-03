Jalisco, Quinto Estado con la Mayor Cantidad de Ejidos

Complica el Proceso de Regularización de la Tierra: RAN

La Entidad Tiene mil 500 Núcleos Agrarios, con 330 mil Ejidatarios

Por Rafael Hernández Guízar

Jalisco es el quinto estado de la República con la mayor cantidad de ejidos, dio a conocer el representante en el estado del Registro Agrario Nacional (RAN), Faustino Flores Rojas.

Jalisco es el quinto estado con la mayor cantidad de “núcleos ejidales” lo que hace bastante complicado el proceso de regularización de la tierra.

“Jalisco tiene mil 500 núcleos agrarios, y el último censo que me dieron, es que se cuenta con 330 mil ejidatarios en todo el estado de Jalisco y de esos mil 500 más los agrarios, hay mil ejidos que no están revisados en sus parcelas, pero eso depende también del propio ejido porque hay muchos que no tienen órganos de representación (…) en el lado de Puerto Vallarta, está la situación por ejemplo, de que muchos ejidatarios tienen conflictos porque los ejidos no están regularizados porque los invadió ya la mancha urbana, de ahí lo que se tiene que hacer es solicitar la adopción de dominio pleno, para que se vaya de la propiedad ejidal social a la propiedad privada”, explicó Flores Rojas.

Para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, así como para la región de la Costa Norte, concretamente para Puerto Vallarta, uno de los problemas que se viven es que la mancha urbana ha invadido ya los ejidos, por lo cual se requiere hacer un trámite específico para que deje de ser considerado como una propiedad social, y pasa a ser propiedad privada, según expuso al funcionario federal.

“En la zona metropolitana hay alrededor de 800 ejidos, y existen alrededor de 150 mil ejidatarios. El mayor número de núcleos ejidales, somos el quinto Estado después de Chiapas, Veracruz, Guanajuato, Michoacán”, dijo el representante en el estado del RAN.

Sin embargo, es en la zona metropolitana de Guadalajara en donde existe la mayor cantidad de ejidos, y por ende, de predios que deben regularizarse, trámites que anteriormente eran bastante tardados, sin embargo ahora con nuevos procesos que se están implementando, puede tomar alrededor de un año el expediente completo que se requiere.