Patti Smith Encantará a Tapatíos con Experimentación Sonora y Poética en el CSAE

La Artista Invita a “Correspondences”, Muestra Inmersiva y Performance

Se Presentará en el Conjunto de Artes Escénicas Durante FIM GDL 2024

Cuando Patti Smith llegó al Paraninfo Enrique Díaz de León se quitó sus gafas oscuras y clavó sus pupilas en el mural El hombre creador y rebelde, escena que desde la cúpula arropa a todo aquel que esté en este recinto de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

De inmediato tuvo un gesto de sorpresa y juntó sus palmas, como si se tratara de un agradecimiento por presenciar las pinturas de José Clemente Orozco. Luego, alcanzó con la mano derecha su corazón.

“Es mi primera vez aquí, en Guadalajara, una hermosa ciudad con una gran energía y hermosa luz. Espero que sientan mi felicidad por estar aquí, en esta sala rodeada con este arte tan revolucionario y tanta gente interesada en este trabajo”, expresó.

Así inició la conversación que la llamada “Madrina del Punk” tuvo este martes con periodistas acerca de la presentación de Correspondences, una expresión artística revolucionaria, realizada junto con el Soundwalk Collective (integrado por Stephan Crasneanscki y Simone Merli). Se trata de una muestra inmersiva de artes sonoras, cuya instalación será gratuita, que se podrá admirar en la sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, y que será acompañada por un performance de la artista y Soundwalk Collective, este miércoles 28 de febrero.

Para la artista multidisciplinaria, este proyecto le permitió “conectar con sus raíces en la poesía de una forma superior”, pues se trata de un proyecto en el que el artista Stephan Crasneanscki documentó paisajes sonoros en distintos entornos del mundo, para que dichos audios fueran intervenidos por la propia Patti Smith.

Crasneanscki dijo que Correpondences es un trabajo de registro de sonido hecho a lo largo de diez años. “Lo que van a ver es el resultado de esta conversación continua entre arte y medio ambiente, y lo que significa ser artista hoy. Es el resultado de una conversación que es el intercambio de cartas. Yo grabo sonido, se lo llevo a ella y luego al estudio donde Patti Smith camina por esos sonidos que ella escucha”, contó Crasneanscki.

La muestra explora cómo en el transcurso de la vida de Patti Smith (77 años) han desaparecido bosques y especies. “Trabajo con el paisaje sonoro que Stephan me trae y yo improviso. Muchos proyectos los hice así, improvisando. Yo me siento muy cómoda, no hay límites reales, sólo capas de sonido. A veces me pongo a cantar en medio de ello porque cierto tono me provoca crear algo de música”, relató Smith.

“Stephan tiene grabadas imágenes viejas y caseras de especies y bosques desaparecidos. Sí debemos enojarnos y prepararnos a enfrentar a la gente que quiere ganar dinero (a costa de la destrucción de la naturaleza). Todo lo que podamos hacer es necesario, necesitamos hacer un esfuerzo global”, reclamó la artista.

Lamentó que con el proyecto descubrió la cantidad de especies de animales y áreas naturales que han desaparecido desde que ella nació a la fecha. “A la edad de 70 yo estaba ya llorando y estaba abrumada por los millones de acres quemados. Se puede expresar de varias maneras el daño a la naturaleza y el método fue muy doloroso”, detalló Smith, quien invitó a asomarse a esta mirada sobre los daños que ha causado la humanidad.

Este espectáculo que combina las artes visuales, sonoras y escénicas se realiza a propósito de la Feria Internacional de la Música (FIM GDL) 2024. Su Director, Sergio Arbeláez, señaló que este es un nuevo comienzo del encuentro, “donde entendemos a la música como lenguaje colaborativo. Es un privilegio tener un proyecto como éste, que se está volviendo un referente para la música y el arte en Iberoamérica”, mencionó.

Santiago Gardeazábal, curador de la muestra, añadió que Correspondences es “un proyecto enfocado en la juventud creativa que abre nuevas dimensiones y correspondencias”; con ello, dijo, se hace una transformación de los museos y las artes multidisciplinarias. “Hay un asunto de horizontalidad que nos apela a todos”.

La titular de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la UdeG, doctora Margarita Hernández Ortiz, se dijo agradecida de que Patti Smith haya aceptado la invitación de la universidad, pues aseguró que es una institución donde se gestan vinculaciones con la sociedad en general.

El Vicerrector Ejecutivo de la UdeG, doctor Héctor Raúl Solís Gadea, refirió que la presencia de Patti Smith en esta Casa de Estudio afirma la cercanía con la presentación de propuestas de arte contemporáneo.

La instalación de la muestra Correspondences estará disponible para el público en general desde este miércoles 28 de febrero al 16 de marzo, en la sala 3 del CSAE. Después de México, Correspondences viajará a Brasil, Chile y Colombia.