Jalisco Recibe 180 mil Cajas de Medicamento Caducado

Es Para Pacientes con Cáncer

El Gobernador Dijo que por Fortuna se Dieron Cuenta de la Calidad de las Medicinas Antes de Utilizarlas en el Instituto Jalisciense de Cancerología

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que es una vergüenza que el gobierno federal enviara a la entidad 180 mil cajas de medicamento caducado para pacientes con cáncer.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal manifestó que por fortuna ellos se dieron cuenta de la calidad del medicamento antes de utilizarlo con los pacientes en el Instituto Jalisciense de Cancerología.

“Es una vergüenza. Eso habla de un modelo totalmente fallido en materia de salud del gobierno federal. Afortunadamente se detectó el problema y se evitó que pudieran generar un tipo de afectación a los pacientes, pero es inadmisible que la federación cometa esos errores y que ahora sigamos con una nueva historia que no tiene ni pies ni cabeza que es lo de la mega farmacia”.

Refirió que en el estado están concentrados en el sistema de abasto de medicinas para que este no baje del 90 por ciento a fin de no depender de la federación, y dijo que él no considera como una venganza a Jalisco -lo del suministro caduco- por no haber entregado el sistema de salud al gobierno federal.

“Creo simplemente que están rebasados, que no tienen control de sus procesos ni de compra ni de distribución de medicamentos, por eso Jalisco no puede permitir que haya quien siga defendiendo la idea de que ahora entreguemos nuestro sistema al IMSS Bienestar. Ya lo dije, mientras yo sea gobernador, eso no va a pasar. Quien venga después de nosotros tendrá que defender a Jalisco y nuestro sistema de salud o decidir si lo que queremos es más historias lamentables”.

En este sentido, y sin dar mayores detalles, informó que en unos días más presentarán el nuevo esquema estatal de salud para atender a la población abierta, es decir, a toda aquella que no cuente con servicios como el que proporciona el IMSS o el ISSSTE.

“Ya tenemos expediente clínico electrónico completo y yo creo que eso ya va a dejar sentadas las bases para que no vaya a haber alguien a quien se le ocurra querer desmantelar nuestro sistema”.

En otros temas, y acompañado de autoridades municipales, el gobernador entregó la última etapa de las obras de Paseo Fray Antonio Alcalde, la cual requirió una inversión de 92 millones de pesos.