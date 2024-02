Entregan Última Etapa del Paseo Fray Antonio Alcalde

Invirtieron 92 mdp

Esta Parte del Proyecto Llega Hasta Washington

En un acto con el que se concreta la transformación de una de las avenidas que más tráfico, caos y contaminación generaba en la ciudad, este domingo el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, y el alcalde Interino de Guadalajara, Francisco Ramírez, entregaron la última etapa de la obra del Paseo Fray Antonio Alcalde, proyecto que recuperó por completo está arteria (Avenida 16 de Septiembre-Alcalde), ubicada en pleno Centro Histórico para el disfrute de los jaliscienses, a través de un vocacionamiento peatonal, comercial, cultural, artístico y de identidad que cambiará para siempre este espacio, hoy convertido en público- de cuatro kilómetros de longitud.

En el acto, el mandatario estatal recordó que desde 2015, tiempo de su mandado municipal, comenzó este proyecto que hoy se culmina con esta última etapa que requirió una inversión de 92 millones de pesos. Añadió que la conclusión del paseo Fray Antonio Alcalde es más que lo que se ve y se vive en ella, es muestra de la visión, la suma de voluntades y, sobre todo, de la visión de la continuidad gubernamental, para no tratar de reinventar cada tres años, lo que se hizo bien.

No es fácil gobernar una ciudad así. Y estos años que llevamos gobernándola, creo que hemos demostrado de lo que somos capaces y eso a mí me llena de orgullo. Por eso, a todos, por tomarse el tiempo el día de hoy de venir a este día tan importante, porque hoy finalmente terminamos la Avenida Paseo Fray Antonio Alcalde. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos recursos, pero dejamos una obra que va a quedar para el futuro, para esta gran ciudad. Es un proyecto en el que cambiamos toda la red de drenaje, de agua, toda la red hidrosanitaria para que sea una infraestructura que quede para muchos años, para no hacer cosas mal hechas. Y se hizo una obra en donde el tema de la recuperación de nuestro arbolado es fundamental, en donde la iluminación para que la gente pueda circular con seguridad también es importante. Vean las banquetas que se dejaron. Imagínense lo que esto va a significar para tener nuestra ciudad cada día va mejor”, dijo Alfaro.

El Gobernador agregó que el Paseo Fray Antonio Alcalde es un proyecto que costó mucho políticamente por la grilla y los opositores sin razón que quisieron frenar el proyecto, pero dijo que con el tiempo y trabajo se demostró cómo ganarse la confianza de las personas y concretar un espacio en donde se crea identidad, se tiene convivencia de familias, visitas de turistas locales, nacionales e internacionales y se le da una cara más ordenada a la ciudad. Enfatizó que con todo lo que se ha hecho en estos últimos cinco años en todas las áreas de gobierno, los jaliscienses tienen el derecho de pedir mejores resultados a los próximos gobernantes.

“Trabajas mejor cuando entiendes que tienes en tus manos la posibilidad de hacer algo que trascienda, y yo sí lo dejaría como una reflexión, para quienes vienen atrás de nosotros en la política, no hay que tener dudas de que la vocación transformadora es lo que marca la diferencia, y que ningún jalisciense acepte menos de lo que en este gobierno hicimos. De ahí para arriba”, sostuvo Enrique Alfaro.

Por su parte, el alcalde interino Ramírez Salcido dijo que, con esta etapa concluida, las y los ciudadanos, así como los visitantes de la ciudad, podrán disfrutar de un hermoso paseo peatonal de cuatro kilómetros de extensión desde La Normal hasta su parte final en Washington, junto a la Biblioteca Pública del Estado, que se cumplimentó con más extensión en espacio peatonal y ciclista por la ciclovía construida en el sitio.

“Hoy justamente estamos aquí agradeciendo a todas las autoridades del Estado que, en conjunto con el gobierno municipal, se ha culminado esta gran obra de cuatro kilómetros, y en esta tercera fase de lo que viene a ser el Paseo Acalde; es un logro y es un legado que le dejaremos a las tapatías y a los tapatíos”, comentó el munícipe.

El director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, dijo que la perla tapatía puso ejemplo a nivel internacional de lo que es planeación e idea de cómo se mejoran las ciudades con las transformaciones exteriores e interiores que se realizaron desde el 2015. Por Alcalde hay banquetas más anchas, cableados subterráneo, nuevas redes hidrosanitarias, arte urbano y monumentos que honran a figuras como el Arquitecto Luis Barragán, elementos que dan identidad y renombre a uno de los mejores centros históricos del país.

“Se tiene un diseño arquitectónico en el paseo Alcalde, la verdad que es envidiable de cualquier ciudad del mundo, de cualquier ciudad de primer mundo. Hoy Guadalajara tiene en este paseo Alcalde, en esta gran obra, una muestra a nivel internacional de lo qué es el diseño de una ciudad, de lo qué es la planeación, de idea de ciudad y, sobre todo, tener amor a Guadalajara”, dijo el funcionario municipal.

A nombre de los vecinos de la Colonia Moderna, María Teresa Campos Gallardo, presidenta de Colonos, reconoció el esfuerzo de los gobiernos estatal y municipal para darle seguimiento al proyecto y poder darle viabilidad de futuro a este espacio tan importante en la capital de Jalisco. Al final del acto, entregó un reconocimiento a las autoridades involucradas en esta transformación.

Destacar que, durante el acto de entrega, se guardó un minuto de silencio en memoria del empresario César Castro, quien falleció recientemente. Se dedicó la obra hoy inaugurada a este líder empresarial y social por las aportaciones hechas en momentos tan complejos como la pandemia por COVID-19 y el proceso de reactivación económica de la entidad.