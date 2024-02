Plantean Modificar Presupuesto Para Renovar red de Agua

Congreso Instala Comisión Especial

Además se Encargaría de Vigilar la Operación del Siapa

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A días de su aprobación en el pleno, ayer en el Congreso de Jalisco se instaló la Comisión Especial para la Planeación y Seguimiento de la Inversión en la Red de Distribución de Agua Potable en la metrópoli.

De acuerdo a diputados locales, con esta comisión especial se espera generar una modificación presupuestal para un plan de renovación de la red de abasto de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Además se vigilará la operación del Siapa, quien es el que se encarga de suministrar agua a la ciudad.

La presidenta de la comisión legislativa, la diputada Mara Robles Villaseñor (Hagamos), presentó un plan de trabajo para que, en no más de un mes, se implemente una iniciativa para modificar el presupuesto de Jalisco y así se comience con las diferentes acciones que no solo hagan frente al desabasto de agua, sino al agua sucia o turbia que reciben los ciudadanos.

“No hay que olvidarnos que se supone que el Siapa debería tener un diagnóstico preciso de la calidad del agua que ofrece, del estado de la infraestructura que instala. Los expertos tienen una cantidad de información muy relevante que si el Siapa dice que no tiene, que no se preocupe, los expertos le dicen por dónde”, expresó la legisladora.

Cabe recordar que autoridades del Siapa comparecieron hace semanas en el congreso para hablar sobre el desabasto del agua y la calidad de agua que guarda la misma. Durante la reunión, el titular del organismo, Enrique Torres Lugo, dijo que se requieren 8 mil millones de pesos para un cambio en toda la infraestructura de suministro para mejorar la calidad.

Posterior a esto, desde el Siapa se dejó el compromiso de entregar un diagnóstico de la red, y como no ha llegado todavía, es que legisladores de Hagamos impulsaron la creación de esta comisión especial que vigile el actuar del organismo en torno al problema.

“Esta comisión no es una comisión burocrática, no es una comisión protocolaria. Tenemos auténtico interés en que el problema del agua se resuelva. El día de ayer vimos un anuncio gubernamental muy pomposo, diciendo que todos los demás están solucionado cosas que nosotros celebraríamos si no fuera porque en la vida real nos encontramos con un agua insuficiente, con agua de baja calidad”, lamentó.