ntregaron aparatos funcionales y apoyos alimentarios durante la audiencia pública

Por Miguel Navarro Castellanos*

Los noticieros de Jalisco nos han dado una de esas noticias que dejan atónito a cualquiera, supuestos fraudes cometidos por “empresas” que afectan a sus inversionistas, bajo la promesa de lograr atractivos rendimientos a través de diferentes esquemas.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en sus reportes informativos, señala que en el año 2023 el Estado de Jalisco tuvo récord de fraudes, con más de diez mil carpetas de investigación, algunos casos muy sonados en los medios de comunicación.

Con motivo de estos casos he recibido muchas llamadas y mensajes con una pregunta en común: ¿Cómo puedo hacer para no ser víctima de un fraude de estos?

La respuesta no es fácil, pero quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones.

Identifica las “Red Flags”

Asesórate de expertos certificados. En primer lugar, aunque pueda encarecer la operación, es importante contar con la asesoría de un agente inmobiliario o de inversiones confiable y certificado. Los agentes conocen el mercado y ellos suelen reconocer aquellas propuestas de ganancias jugosas que no corresponden con la realidad del mercado.

Un factor común en todos los casos es que las empresas fraudulentas ofrecían rendimientos superiores a los fondos de inversión o garantizaban precios de inmuebles por debajo de lo que podemos encontrar en otros desarrollos. Esto es una gran red flag.

Investiga a las empresas. A la primera recomendación debemos sumar la de hacer todas las investigaciones que sean necesarias, desde acudir al Registro Público de la Propiedad (la información es pública), hasta la documentación legal que ofrecen los inversionistas. Las actas constitutivas, poderes, constancias de situación fiscal son documentos que pueden ser compartidas por empresas transparentes y que no tienen nada que ocultar.

La reputación y la historia cuentan siempre, por eso no debemos quedarnos solamente con las maravillosas exposiciones, gráficas y talento de quienes nos invitan a invertir y no debemos tener vergüenza de preguntar. Red flag es que no nos brinden esta información.

Verifica que estén reguladas. Algo que debemos saber, es que las empresas que manejan fondos de inversión están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo mismo, debemos pedir las autorizaciones respectivas. El hecho de que un fondo de inversión no cuente con registro es red flag para estar alerta y de riesgo para nuestro patrimonio.

No te dejes llevar por la presión. Recomiendo que duden de aquellos que ejercen demasiada presión para que entreguemos información o que firmemos lo antes posible. Todas las personas que señalan haber sido víctimas de fraudes confirman que fueron presionados ante una oferta que tenía vencimientos muy próximos y no les dio tiempo para analizar y consultar sobre la viabilidad de sus inversiones.

Diversifica tus inversiones. Por último, un gran maestro que tuve en la universidad siempre recomendaba “no tener todos los huevos en la misma canasta”. Este consejo se puede aplicar a la diversificación de nuestras inversiones.

Todo lo que vale la pena cuesta mucho esfuerzo y tiempo, pues como diría mi abuela, “los guisos que nutren y alegran el alma tardan mucho tiempo en la cocina”. Si tenemos esto siempre presente, estaremos más alertas y no caeremos fácilmente en manos de quienes quieren enriquecerse rápidamente con el trabajo de los demás.

*El Dr. Miguel Navarro Castellanos es Director del Departamento Académico de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales de la UAG, tiene Maestría en Leyes Internacionales del Deporte del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid; Doctorado en Derecho en la Universidad Pontificia Comillas, ICAI-ICADE; Maestría en Derecho Corporativo Internacional en la UAG; también es Socio Director de Navarro Abogados, Director Jurídico de Club Estudiantes Tecos, Abogado Senior de Gortazar & Lupe Gabinete de Abogacía, Abogado Senior del Corporativo de la misma institución.