Esperan que no Haya Dardos Cargados Para Imponer a Alberto Uribe

Esperan Gran Competencia en Morena por Candidatura a la Alcaldía de Tlajomulco

Jorge Leal Espera que Piso Parejo Para Todos Aspirantes

Por Rafael Hernández Guízar

La candidatura para buscar la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga por el partido Morena podría ser bastante competida entre los aspirantes.

Jorge Leal, uno de los aspirantes a dicho cargo, indicó que se siente confiado en que no haya dardos cargados para imponer a Alberto Uribe, actual regidor de Zapopan y ex alcalde de Tlajomulco de Zúñiga por el partido Movimiento Ciudadano.

Indicó que espera que haya piso parejo para todos los que desean representar a Morena por dicha alcaldía en las próximas elecciones: “Les quiero decir que todos los aspirantes a la presidencia municipal de Tlajomulco, nos registramos, hicimos los trámites, tomamos los cursos que nos pidieron, todo lo que se pidió dentro del partido Morena, y lo que quiero decir es que queremos que en Morena se seleccione al mejor perfil, que también es mejor, nos molestaría mucho a los aspirantes (una imposición), pero si quiero incitar a todos los aspirantes, precandidatos, o candidatos, a que nos hagamos una prueba de antidoping, su servidor me la voy a practicar porque quiero demostrar que estoy limpio en la sangre, en la mente y en el corazón, y espero que todos lo hagan”.

Pero fue más allá: “No se me hace justo que vaya a ver una guerra social, a mí no me pueden sacar nada, yo pago mis impuestos a tiempo ya estoy al corriente en todo, espero que no suceda lo mismo que pasó en el 2021, cuando se dividió Morena, y hoy es momento de que los mejores perfiles se tomen en cuenta, para tener un mejor Jalisco, y un mejor Tlajomulco de Zúñiga”.

Aclaro que en Tlajomulco de Zúñiga se necesitan perfiles nuevos, quienes quieran trabajar realmente por la sociedad, y que no hayan cometido errores en la administración pública del pasado.