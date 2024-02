Persisten Problemas por Indigencia en Zona de la Central Camionera Nueva

Usan Plaza Anexa “Como Baño, Como Hotel”

Por Rafael Hernández Guízar

Continúan los problemas por los indigentes que siguen tomando la plaza anexa a la Central Camionera Nueva en el municipio de San Pedro Tlaquepaque como su refugio.

Y es que una gran cantidad de indigentes se han establecido a lo largo de varios años en esta plaza que fue abandonada de forma paulatina por los locatarios, algo que, aunque el Ayuntamiento hizo un operativo para retirarlos del sitio, no ha sido suficiente, pues siguen usando la plaza como suya.

“Mire así está esto, viene la policía, los ve y no hace absolutamente nada; no sé porque razón, pero vienen y lo usan como baño, como hotel, y no hay quien haga nada por esto (…) Desde hace tiempo se han estado desocupando los locales y los han estado utilizando tanto los delincuentes como los mismos indigentes, entonces pues hace falta que atiendan esto por favor”, dijo Carlos Ponce, uno de los entrevistados por este reportero.

Y es que en este sitio, desde hace tiempo, se incrementó la cantidad de indigentes, mismos que al paso de los años llegaron a representar un problema fuerte para los comerciantes que, finalmente, terminaron por dejar los locales comerciales ante las omisiones tanto por parte de las autoridades municipales, así como por los dueños de la plaza y el grupo de empresarios que administra la Nueva Central Camionera.

Durante varios años, esta plaza fue un foco comercial de suma importancia, al grado de que conseguir la renta de un local en este lugar era bastante caro, sin embargo, fue perdiendo su esplendor, hasta llegar a lo que hoy es, un sitio abandonado, desolado, lleno de excremento, orines, basura y una enorme plaga de ratas de insectos.