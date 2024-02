Denuncian a Alcaldesa de Tlaquepaque

Por Solapar Corrupción de María Elena Limón

Asociación Civil También Pedirá Juicio Político Contra el Fiscal Anticorrupción

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ya sea por encubrir o no avanzar en las respectivas investigaciones por el caso de la expresidenta municipal María Elena Limón, a quien acusan de corrupción, integrantes de la asociación civil Centro de Estudios Pila Seca interpusieron una denuncia en contra de la alcaldesa emecista de Tlaquepaque, Citlalli Amaya, así como una solicitud de juicio político contra el fiscal Anticorrupción de Jalisco.

El presidente de la agrupación, Luis Armando Córdova Díaz, señaló que la solicitud de juicio la interpondrán en contra del titular de la fiscalía especializada, es decir, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, pues a pesar de que el caso de Limón García se les turnó hace al menos cuatro años y en él ya se han acreditado ilícitos, hasta el momento no han avanzado las investigaciones.

Recordó que la denuncia en contra de la exalcaldesa María Elena Limón se presentó hace seis años ante la Fiscalía General de la República, por presuntos actos de corrupción -como enriquecimiento ilícito- en los que también estarían involucrados familiares de la emecista, así como otros funcionarios públicos cercanos a ella. Esto después fue turnado a la Fiscalía Anticorrupción y el tema no ha avanzado más.

“Lo que se ha avanzado en la Fiscalía Anticorrupción es por el trabajo que hemos hecho nosotros. Ellos nos ponen un obstáculo para poder integrar esas carpetas, negándonos la calidad de víctimas e interesados en este tema, así que nos fuimos a un amparo, lo ganamos y se le ordenó a esta fiscalía que se nos diera la oportunidad para que no se siguieran vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Aseguró que el juicio político en contra del fiscal anticorrupción será porque consideran que está sometido a una agenda política en lugar de actuar en representación de la sociedad, aun cuando no son pocas las denuncias en este caso y las pruebas ahí están. Afirmó que por esto se le acusaría de forma concreta por obstaculizar la integración de carpetas, guardar silencio procesal y no imputar delitos, entre otros.

“Al no haber investigación por su parte, nosotros tuvimos que hacer todos los actos de investigación, porque ellos se han dedicado solo a recibir nuestros datos de prueba que acreditan el enriquecimiento ilícito de los imputados y no inician ningún procedimiento, ni judicializan estas carpetas, no obstante que un ministerio público federal, hace tres años, dijo que hay elementos suficientes para acreditar el desvío de recursos públicos”, aseveró.

Con respecto a la denuncia en contra de la alcaldesa Citlalli Amaya, el presidente de la agrupación dijo que ya se presentó desde el 16 de febrero por apología del delito y encubrimiento, al no separar de sus cargos a funcionarios que están en algún proceso de investigación por lo ya señalado.

“Es por eso que estamos también actuando en contra de ella y más en estos tiempos en que está por pedir una licencia y se quiere meter en un proceso de reelección. Consideramos que no es oportuno, consideramos que los ciudadanos deben estar bien informados y tomar de cuerpo completo quiénes son los candidatos”, enfatizó.