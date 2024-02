Laura Haro se Realizó Exámenes Antidoping y de Polígrafo

Reta a Lemus y a Delgadillo a Hacérselos También

“Ahí Está el Reto, Ojalá se Animen, no Queremos Pinochos ni Impresentables”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Tal cual lo adelantó hace un par de días, la candidata a la gubernatura del estado por la alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, realizó ayer por la mañana exámenes antidoping y de polígrafo; retó a sus homólogos en la contienda electoral Pablo Lemus y Claudia Delgadillos a hacérselos también.

Las pruebas de control y confianza se llevaron a cabo ante notario público y con ellas se busca demostrar su estado de salud, su estabilidad mental y control de confianza, a fin de que la ciudadanía tenga la certeza de quiénes son los perfiles que buscan gobernarlos por los siguientes seis años, o al menos así lo refirió la candidata en rueda de prensa.

“La sociedad jalisciense merece saber quiénes somos cada quien. Mostrar nuestra hoja transparente, quiénes somos, qué nos antecede. Y lo más importante, en qué condiciones estamos para tomar decisiones por las más de ocho millones de personas que viven en el estado de Jalisco.

Detalló que ayer por la mañana le realizaron la prueba de polígrafo, pero que ya se hizo los exámenes de salud, es decir, de sangre y orina. Refirió que se hicieron pruebas toxicológicas y un estudio para conocer su estado de salud mental, compaginado con un perfil psicológico completo. Por ello, no dejó de insistir en que los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena las lleven a cabo también.

“El reto está en pie, Pablo Lemus, Claudia Delgadillo, ojalá se animen a hacerse todos los exámenes habidos y por haber, las pruebas de confianza. Es importante que la sociedad jalisciense sepa quién va a dirigir el rumbo de este estado en los próximos seis años. Ahí está el reto, ojalá se animen, no queremos pinochos ni impresentables”, reiteró.

A unos días de que arranquen las campañas electorales, la tricolor dijo esperar a que Lemus Navarro y Delgadillo González acepten el reto. Sin embargo, expresó que para garantizar todas estas pruebas es que presentó, en el Congreso de la Unión, una iniciativa para establecer la obligatoriedad de las mismas en los candidatos.

“Se es presentable o no eres presentable. O eres una persona indicada y correcta para la toma de decisiones o no lo eres. Entonces, ahí está el reto, ojalá lo atiendan, ojalá lo hagan ellos y todos los demás candidatos. No es un tema menor, no es cotorreo. Tomar decisiones por la sociedad mexicana y por la sociedad jalisciense no es una tarea que se pueda ver menor, no es un chistorete. Luego hay quienes se creen chistosos, salen con tenis bailando, y no, la política es seria. Las crisis que estamos enfrentando son serias, y se necesita contundencia, presentabilidad, tener carácter”, destacó la priísta.