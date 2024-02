Robos Recrudecen en el Parque González Gallo

Señalan Atracos Todos los Días a Transeúntes Comerciantes

Por Rafael Hernández Guízar

Los robos recrudecen en el parque González Gallo, de Guadalajara, sitio en el que a diario hay atracos a transeúntes y robo a los comerciantes.

Son los comerciantes que se ubican en las afueras de este sitio quienes recriminaron a las autoridades municipales su falta de acción para mantener la paz, pues al momento simplemente no hay vigilancia, por lo que el parque se volvió el refugio de indigentes y ladrones.

“Está bien solo, yo creo que fue un error haber abierto el parque las 24 horas, antes cuando menos había guardabosques, ahora no hay nada, no viene la policía. No nada más le roban a la gente, a nosotros también nos abren los negocios, nos roban las cosas y se roban hasta los cables”, denunció Mónica Ocaña, una de las comerciantes entrevistadas.

Y es que la gran cantidad de indigentes que se aprecian en el parque, ha hecho que muchas de las personas dejen de acudir y que no lo tomen como un sitio para la recreación familiar, situación que ha sido una queja constante con los comerciantes de parte de la ciudadanía, asimismo muchas personas han dejado de acudir para hacer ejercicio, ya que se llegan a contar por decenas los indigentes que aprovechan las instalaciones de dicho parque.

De acuerdo con los comerciantes establecidos, es inaceptable la manera como el Ayuntamiento trabaja, puesto que mientras que a ellos les cobran constantemente “por todo”, los impuestos y contribuciones no se ven reflejados en servicios de calidad.

“El gobierno nada más sabe cobrar y poner multas, pero no nos están ayudando en nada, además acaban de subirnos también el costo de las licencias, ya ni siquiera nos las dan impresas, tienes que sacarle una foto con el código QR, entonces no nos dan nada que nos beneficia, pero sí nos están cobrando”, criticó la mujer.

La exigencia fue clara para el Ayuntamiento tapatío, mejorar los servicios públicos municipales en las indicaciones del parque.