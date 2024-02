Exigen Clausura Definitiva de Criadero de Perros en La Perla

Son 60 Familias Afectadas

“Definitivamente no hay licencias para criaderos en esta zona”, Destacó la Regidora Mariana Fernández

Por Rafael Hernández Guízar

Regidoras del grupo edilicio de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, exigieron ayer la clausura definitiva e inmediata de un criadero de perros en la colonia La Perla.

De acuerdo con las regidoras Candelaria Ochoa y Mariana Fernández, las quejas de los vecinos son cuantiosas, son 60 familias las que se dicen afectadas directamente por las omisiones de la actual administración municipal, la que por cierto, se ha limitado solamente a supuestamente inspeccionar las condiciones en las cuales viven los perros, pese a tratarse de un giro prohibido en una zona habitacional.

“Definitivamente no hay licencias para criaderos en esta zona (…) No puede operar en una finca con este tipo de rubros o con ese tipo de giros, no se permite en esa zona”, indicó la regidora Mariana Fernández.

Y agregó: “El presidente municipal hizo favor de recibir a las personas afectadas, y hasta ahí se acabó el favor (…) Dijo que iban a ir a ver las condiciones en las que viven los perros, así les pongan cuna de oro, más de 30 perros no pueden estar en una casa, qué calidad de vida es esa. Está prohibido esto en esa zona”, dijo la regidora cuestionando las violaciones de agentes a los usos de suelo y a los reglamentos municipales.

De acuerdo con Mariana Fernández, por parte de la administración municipal se han limitado a aplicar clausuras temporales por encontrar animales al interior de una finca -al denunciarse el establecimiento, el criadero de perros-, pero no han durado mucho tiempo.

La regidora Candelaria Ochoa fue tajante y resaltó que al no contarse con los permisos municipales para que opere un criadero de perros “no entiendo por qué no sea clausurado”.

Asimismo, destacó que en la próxima sesión de Ayuntamiento presentará un punto de acuerdo para que se dé una respuesta inmediata, además para que se investigue también por qué las distintas áreas inmiscuidas en solucionar el problema como lo son Inspección y Vigilancia, Obras Públicas y Protección Animal, entre varias más, que por cierto han sido debidamente notificadas y ante las cuales se han puesto a las quejas y reportes ciudadanos, simplemente no han actuado.

Por cierto que según se dijo por parte de los regidores, los planes parciales del Ayuntamiento, es decir el ordenamiento jurídico a través del cual se permite o no la instalación de negocios y funcionamiento de los mismos, impiden que opere un criadero de perros en esta zona, una violación directa por parte de la misma administración pública municipal.