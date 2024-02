Piden “Liberar” Ciclovía de Malecón

Además “Presenta Deterioro que Debe ser Atendido”

Legisladora de Morena Solicita a los Ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá a Resolver el Conflicto de Obstrucción

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de que no se vulnere el derecho a la movilidad de ciclistas que se ven afectados bloqueos, el Congreso de Jalisco llamó a las autoridades de Guadalajara y Tonalá a resolver el conflicto de obstrucción que perdura en la ciclovía de la avenida Malecón.

La diputada local de Morena, Ángela Gómez Ponce, presentó este llamado hace poco más de un mes, luego de advertir cómo es que un tramo de la ciclovía en mención aparece constantemente obstruida con basura acumulada o lavacoches, lo que imposibilita el tránsito de forma libre y segura a ciclistas del lugar.

“En la revisión de datos ofrecidos, así como en publicaciones noticiosas, tenemos que en la parte de la ciclovía en Guadalajara se encuentra basura acumulada, la cual obstruye parte de la ciclovía. Por otro lado, las personas que se dedican a lavar coches sobre la avenida impiden el uso debido de la vía, ya que mantienen sus herramientas de trabajo sobre la misma”, se puede leer en el acuerdo legislativo aprobado.

Tal como lo mencionó en su momento, en el documento recordó que en el lado de Tonalá, en la ciclovía se ve también mucha basura que llega a rebasar incluso los diez centímetros de alto, ya que entre los residuos varios es común encontrar escombro o hasta muebles viejos, sin que hasta el momento exista autoridad alguna del municipio que intervenga al respecto.

“Por último, el mantenimiento no se debe olvidar. La ciclovía presenta deterioro que debe ser atendido, pues presenta daños en las jardineras, los señalamientos, arena, grava y basura acumulada, lo que en su conjunto vuelve peligrosa la vía en lugar de cumplir con su cometido en favor de la comunidad, y resulta evidente que es imposible de transitar por los ciclistas”, añadió.

No dejó de recordar que la bicicleta es un medio de transporte amigable con el medio ambiente por no contaminar, por lo que se deben implementar políticas y acciones que abonen cada vez más a su uso. Además, mencionó que la autoridad no se puede quedar solo en la creación de ciclovías, pues también es su obligación el mantenerlas en óptimas condiciones a fin de que se pueda transitar con naturalidad y sobre todo de una forma segura.

“No solo es construir la ciclovía, sino que es construirla bien, señalizarla, evaluar su uso y su seguridad, estar dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios y mantenerla”, concluyó la morenista en su propuesta.