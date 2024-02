“Pega” a Usuarios Cierres en Estaciones del Macobús

Exigen Señaléticas e Información Oportuna

Lamentan la Pésima Logística Implementada por Autoridades

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Trayectos más largos con riesgo de llegar tarde al trabajo o la escuela, confusión y pérdida de tiempo, son algunos de los aspectos que tapatíos han sentido los últimos días con los cierres parciales de algunos ingresos a las diferentes estaciones del Macrobús; pidieron más señaléticas e información oportuna.

Debido a las acciones de remodelación que se llevan a cabo en las estaciones del Macrobús, que circula por la Calzada Independencia, se han generado una serie de molestias para los ciudadanos que se mueven por esta vía día a día, ya que en entrevista con Página 24 platicaron cómo es que la falta de información a tiempo, sobre cierres de estaciones, les ha hecho llegar tarde al trabajo o tener que caminar más para poder hacer uso de mencionado servicio.

Si bien en la mayoría de casos se ha podido observar alguna lona en donde se informa sobre cambios en las entradas a los ingresos de diferentes estaciones, ciudadanos sí lamentaron la pésima logística implementada por autoridades.

“Creo que estaban pintando las estaciones porque en la de San Patricio cerraron un lado que para que se secara no sé qué según un guardia, pero sí te agarran en curva (los cierres parciales), porque de repente te cambian el acceso a la estación y vienes confiado, entonces a caminarle más, ya con tiempo perdido porque no te dicen a tiempo”, expresó Leticia Rovelo.

“En la mañana tomo aquí el macro porque me bajo del tren aquí en Independencia, vengo desde por la central, y nada más porque venía con margen de tiempo, porque si no sí hubiera llegado tarde. Casi me paso (a la estación) como todos los días, pero nomás porque vi a los guardias diciendo que para ir para el lado del zoológico teníamos que entrar por el fondo por el otro lado, si no, me hubiera metido y pues la gastada de dinero”, refirió Isa Soto.

“Está muy mal planeado todo porque de un día para otro te dicen que ya está cerrado tal o tal acceso y tienes que recorrer más tramos, bajándote a la banqueta, y córrele para que no se te haga más tarde. A mí me tocó ver que aunque sí estaban avisando, no había señal que te informara, entonces, sí hubo más de uno que se pasó por donde no era a la estación y se tuvo que salir y pagar de nuevo (…). Cuando regresé del trabajo ya había una lona que te decía, pero pues cuántos no se equivocaron”, añadió Milena Brizuela.

A decir de algunos ciudadanos, en muchos casos solo aparecieron lonas indicando que el ingreso al macro estaba cerrado si se iba a alguno de los puntos (ya sea norte o sur) de la ciudad, no obstante, otros más detallaron que sin aviso solo se toparon con cintas amarillas o rojas en los ingresos para indicar su cierre, teniendo que pedir información al guardia por no saber si había o no servicio.

Según tapatíos, algunas de las estaciones que han sufrido cambios en sus accesos a lo largo de estos días (para luego volver a la normalidad sin previo aviso) son Bicentenario, San Juan de Dios, Monumental, Igualdad o San Patricio. Además, expresaron que no solo han visto cambios en los ingresos, sino en la forma en la que transitan los dos servicios de “parador” y “exprés”, pues las unidades se han parado en más de una ocasión en estaciones en donde no les corresponde o llegando a pasarse incluso una

Si bien, añadieron, las molestias no se han perdurado más allá de uno o dos días, lo cierto es que ciudadanos sí enfatizaron su molestia por cómo es que la información no ha sido certera ni suficiente, sobre todo considerando a los miles que transitan por esta vía en las horas, estropeando sus traslados y haciendo llegar a más de alguno.