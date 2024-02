Critican Mala Organización del Festival GDLuz

“Dejó Mucho que Desear”

Comerciantes no Están Conformes con el Trabajo del Director de Cultura de Guadalajara

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos lamentaron la mala organización -así calificada por ellos mismos- del festival GDLuz, en el centro de Guadalajara. Dicho festival, que es presentado como una de las máximas festividades para la celebración del aniversario de Guadalajara, no fue del agrado de todos los asistentes, así lo dejaron en claro varias personas entrevistadas por este reportero.

“Dejó mucho que desear, desgraciadamente no fue lo de otros años, y nosotros que también además de venir a disfrutar del festival somos comerciantes, la verdad es que no nos dejó muchas ganancias como otros años, yo le diría al presidente municipal que se pongan las pilas en la Dirección de Cultura, porque yo le pregunté al personal de Bomberos, y me dijeron que era algo que dirigía el director de cultura, José Luis Coronado. Sí es algo triste que esté pasando esto porque hay mucha desorganización, otros años llegué a ver gente de la Dirección de Cultura trabajando muy bien, en esta ocasión no fue así”, dijo el molesto ciudadano.

A decir de los ciudadanos, quienes prefirieron dejar su nombre en el anonimato por temor a represalias, la asistencia no fue la esperada, al menos no la de otros años, cuando habían tenido la participación de miles de personas más que habían acudido a los festejos de Guadalajara.

Señalaron que hubo una desorganización fuerte, falta de personal, y sobre todo, poca participación de la ciudadanía.

“Mire, viene el tiempo se electoral, y están las precampañas, y yo le diría al director de Cultura que deje de estar grillando, que deje de estar haciendo esas cosas porque no está trayendo el personal adecuado, eso es lo que yo aprecié y lo que yo vi, la verdad es que esta vez estuvo muy solo, esto nos deja mal a nosotros como comerciantes, y no se me hace justo que esté pasando esto, por eso yo le diré al presidente municipal que se le llame la atención para que las cosas estén bien”, dijo.

La esperanza es que con el paso de los días, la asistencia de ciudadanos sea mayor para obtener más ganancias en los comercios instalados de manera temporal.