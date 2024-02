Tapatíos Fieles Celebran el Miércoles de Ceniza

Arranca la Cuaresma

Por Rafael Hernández Guízar

Inició ayer la Cuaresma, celebración dentro de la religión católica para recordar los 40 días de ayuno que tuvo Jesucristo en el desierto.

Con la celebración del Miércoles de Ceniza, inició ayer formalmente la Cuaresma, y cientos de tapatíos se dieron cita en la Catedral Metropolitana para recibir la ceniza que se coloca en forma de cruz en la frente previo a recitar “recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”, palabras que son dichas por los sacerdotes o ministros de culto tanto en las iglesias católicas como cristianas de esta ciudad capital.

“Para nosotros esto es algo muy importante, porque es conmemorar que inicia la Cuaresma, es una fecha muy importante para nosotros, tratamos de no fallar en esto porque es el recordatorio de lo qué pasó hace tantos años, que vino Jesús para morir por nosotros, y que es cuando se fue al desierto para orar por 40 días y 40 noches”, dijo Esperanza Godoy, una de las ciudadanas entrevistadas por Página 24.

Julia Ortega, otra de las entrevistadas, dijo que año tras año, es ya una tradición en su familia hacer pequeños sacrificios durante la Cuaresma, a manera de espiar sus pecados: “Por ejemplo, mi marido es de los que durante la Cuaresma no le toca una sola gota de alcohol, porque es algo que jura no hacer, yo pues también hago lo mismo, y también dejamos de hacer algunas otras cosas que generalmente son muy importantes, a veces como no consumir determinados productos, o tratar de no criticar, esas son las cosas que yo les enseño a mis hijos y así hemos sido siempre porque para nosotros es una fecha especial”.

En todas las iglesias de la zona metropolitana de Guadalajara, católicas y cristianas, celebraron ayer el Miércoles de Ceniza, lo que da pie a la celebración formal de la Cuaresma.