Sólo Sirven dos Ambulancias en Guadalajara: Morena

Crisis Azota a los Servicios Médicos Municipales

A Veces no Salen al Servicio Porque no hay ni Gasolina Para Moverlas, Asegura la Regidora Mariana Fernández

Por Rafael Hernández Guízar

La crisis azota a los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, denunció ayer la regidora de Morena Mariana Fernández.

En rueda de prensa, la edil sentenció que no hay ni siquiera algodón y alcohol para poner inyecciones, mucho menos medicamentos, y que solamente sirven dos ambulancias para toda la ciudad, pero que las mismas a veces no salen en al servicio porque no hay ni gasolina para moverlas.

“El lunes 5 de febrero empezó el problema, la atención prehospitalaria está detenida porque al parecer no hay gasolina para las ambulancias, pero sólo se cuenta con dos unidades para toda la ciudad, a pesar de que por norma deberían de funcionar por lo menos 11 ambulancias, dos unidades por cada Cruz Verde y una para la clínica ubicada cerca de la Iglesia de la Luz del Mundo. Hay crisis, no hay ni siquiera algodón, alcohol para poner inyecciones ni anestesias; mientras hay personas fracturas que no pueden ser operadas porque no hay anestesia, accidentes graves que no pueden ser atendidos, y la noche sigue su curso en el palacio municipal de Guadalajara”, criticó.

Resaltó que es aberrante que suceda esta situación, porque hay un presupuesto etiquetado del Ayuntamiento tapatío que no está siendo utilizado como debería, más de 23 millones de pesos para los servicios de salud, de los cuales no se han dado cuentas, y al parecer son insuficientes pese a la recaudación del Ayuntamiento.

“Se ha comparado al partido en el poder (MC) con una mimosa, hay que decir que así es su forma de hacer política, pero también es su forma de gobernar, son como un artículo de lujo, una bebida cara, al servicio del privilegio, mientras la gente no tiene agua limpia ni servicios públicos municipales de calidad, ni donde tenemos emergencia médica, es inaceptable un gobierno rico con pueblo pobre. Hemos denunciado reiteradamente los abusos del gobierno municipal, la precariedad de los servicios públicos municipales. Ellos siguen como si fuera la ciudad un monopolio, la vida de la gente en Guadalajara se compromete, hay que recordar que se presupuestaron casi 550 millones de pesos para Servicios Médicos y al menos debería de haber 23 millones para medicinas, sin embargo, la Cruz Verde no tiene ambulancias disponibles, ni los insumos más indispensables para atender emergencias”, lamentó la morenista.

En contraste, destacó que hay gastos excesivos que se han hecho por el ayuntamiento, tales como boletos de avión y gastos de representación del alcalde, además de casi dos millones de pesos para el Día de las Tortas Ahogadas, o los casi 600 mil pesos que se gastarán en picones que se regalarán hoy por la celebración del aniversario de la ciudadanía dé Guadalajara.