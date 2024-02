Gobierno de Lemus no Aplica Recursos Presupuestados Para el Mercado Corona

Morena Señala Infinidad de Omisiones e Irregularidades

Por Rafael Hernández Guízar

Se cumple una semana desde que aparecieron colgadas unas mantas en el Mercado Corona denunciando la ineficiencia del alcalde Pablo Lemus Navarro.

En dichas mantas, los comerciantes de este centro de negocio resaltaron las diversas fallas que se tienen en el mercado por la falta de mantenimiento, así como, las promesas incumplidas de Lemus Navarro, quien busca ser gobernador y está de licencia al momento. En este sentido, Salvador Hernández, regidor de la fracción de Morena en el Ayuntamiento tapatío, destacó que por desgracia la administración municipal sigue fallando en atender las necesidades más importantes.

“Se tiene conocimiento que, por los locatarios que tuvieron una reunión con el alcalde interino, quedaron en una propuesta de que se les iba a solucionar, pero bueno, es algo que constantemente esta administración no hace, nosotros hemos señalado los problemas, desde las escaleras, cambiaron a un proveedor, y obviamente para hacer un cambio de proveedor tienes que hacer una prospectación, e informarles a los locatarios, y ni siquiera fueron informados, todo ha sido un gran problema, no se ha aplicado el atlas de riesgo que esta fracción edilicia presentó en el pleno, y bueno, estaremos al pendiente con los comerciantes del tiempo en el que se quedó, porque en requerimientos administrativos, y en el reglamento del Mercado Corona, está establecido que se forme un Consejo de Administración, un Consejo Consultivo, y es algo que no ha sucedido”, dijo.

Pero fue más allá, y destacó que hay apoyos ya presupuestados y aprobados que simplemente no se han ejercido para el Mercado Corona por parte de la administración municipal.

“También están pidiendo hacer una rampa, y ya fue autorizada en el pleno, y no se ha llevado a cabo. (De los elevadores) hasta el día de ayer no tenían funcionamiento, vamos a revisar, lo que tenemos conocimiento es que no están funcionando (…) en general hay muchos problemas no sólo con el Mercado Corona, está San Juan de Dios, se tienen que hacer las cosas, para eso estamos nosotros. La Dirección de Mercados tiene una función muy específica, darle mantenimiento a los mercados, nosotros ya dijimos en la despensa todo lo que iba pasar y que ha sucedido, faltan muchas cosas a la Dirección, desde el personal”, agregó.

De acuerdo con Salvador Hernández, son muchos los requerimientos que se tienen para poder mantener el orden en el Mercado Corona y que simplemente no se han realizado por parte de la actual administración, situación que se repite en cada uno de los más de 90 mercados que se tienen en esta ciudad capital.

En otro orden de ideas, destacó que la fracción de Morena impulsará que se otorguen servicios de salud a las trabajadores de los 166 tianguis de la ciudad, se trata de alrededor de 35 mil personas que laboran dentro de dichos tianguis.

“Podemos generar un programa de salud para todos y cada uno de estos comerciantes, por qué, porque al final de cuentas en su actividad desde temprano en la mañana, pues están desprotegidos y no tienen derecho ni a una consulta ni alguna revisión médica”, explicó.

Con esto se buscaría que los trabajadores de los tianguis al menos tuvieran la oportunidad de recibir atención médica de primer contacto dentro de los Servicios Médicos Municipales.