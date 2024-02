En Guadalajara no hay Registro de la Entrega de 2 mdp

Recursos Para Grupos de Búsqueda de Desaparecidos

La Regidora de Morena Candelaria Ochoa Señala Opacidad en la Administración de Pablo Lemus

Por Rafael Hernández Guízar

Una nueva denuncia pública por la opacidad en el manejo de recursos del Ayuntamiento de Guadalajara se dio a conocer ayer, se trata de un presupuesto etiquetado para los grupos de búsqueda de desaparecidos.

La regidora de Morena Candelaria Ochoa Ávalos señaló que a pesar de que estaban presupuestados dos millones de pesos en apoyos para los colectivos de desaparecidos, por parte de la administración municipal no se tiene la constancia de que los mismos hayan sido aplicados.

“El día de mañana (hoy) el Colectivo de Luz Esperanza anunció que va a poner fichas de búsqueda por toda la ciudad, en particular aquí en el Centro, con motivo del aniversario de Guadalajara, y seguramente es algo muy importante, pero también una cosa queremos decir, de los dos millones de pesos que propusimos para los colectivos de búsqueda, no se ejercieron como los propusimos, es más, todavía hoy no tenemos comprobación de que se hayan ejercido”, denunció la regidora.

Candelaria Ochoa señaló que al momento no existe evidencia de que el dinero se haya ejercido para apoyar las tareas de estos grupos de personas que buscan a sus familiares reportados como desaparecidas y desaparecidos.

“No se entregaron, esto lo digo para que quede constancia, de que aunque se presupuesta (el dinero) no lo ejercen”, aseguró.

Finalmente, anunció que la próxima semana presentará información de cómo los gastos superfluos del gobierno de Guadalajara se contraponen con los programas de política social que están aprobados por el Ayuntamiento.