Reiteran Rechazo a que ITESO sea Sede de Debate Presidencial

No hay Imparcialidad: Morena

No es Contra la Universidad, es Contra Quienes Estarían Moderando el Encuentro, Explicó el Legislador Hamlet García

Por Rafael Hernández Guízar

Morena reitera su negativa a que el ITESO sea la sede del debate presidencial por considerar que no son apartidistas.

El diputado Hamlet García Almaguer, destacó que es claro que una de las académicas que participaría en la moderación del debate es simpatizante de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, impulsada por la coalición entre el PRI, PAN y PRD, algo que, dijo, no permite que haya imparcialidad.

“(La académica) Tiene todo el derecho incluso a ofendernos con palabras altisonantes, hay derecho a la libertad de expresión, pero de eso a que trascienda a que se vulnere el debate, pues claro que no lo vamos a hacer, y eso es con todo respeto a la institución. Quiero decirles que este reporte lo vamos a entregar al rector del ITESO, porque creo que está desinformado respecto a las posturas que hay al interior de su institución”, explicó García Almaguer.

De acuerdo con el diputado, se hizo un análisis respecto a quienes moderarían dicho debate y encontraron que no hay imparcialidad, toda vez que una de las académicas que estaría participando, en sus redes sociales (personales) tiene publicaciones a favor de Xóchitl Gálvez, algo que, agregó, demuestra que no hay apartidismo en dicha institución, aunque aclaró, que no es contra la Universidad, sino, contra quienes estarían moderando el encuentro entre las candidatas a la presidencia de la República.

“Tenemos 70 publicaciones en redes sociales, esa no es una opinión, es un activismo directo en favor de una candidata de la presidencia de la República. El rector del ITESO tuvo una entrevista y dijo que son apartidista, y si el problema es que una persona que labora en la institución no lo es, entonces no son apartidistas, tienen publicaciones celebrando todas las publicaciones de Xóchitl Gálvez”, explicó.

Y siguió: “Ella tiene todo el derecho de ser militante, simpatizante de Xóchitl Gálvez, de irse a la campaña de Xóchitl Gálvez, de ser opositora a la Cuarta Transformación, pero no se puede ser promovente de una campaña presidencial y al mismo tiempo moderar un debate donde las dos candidatas a la presidencia van a contestar las preguntas que se les hagan”.

Impugnan Sentencia del Triejal

En otro orden de ideas, resaltó que los partidos que integran la coalición Juntos Haciendo Historia Por Jalisco, -Morena, Partido del Trabajo (PT), Futuro, Hagamos, y el Verde Ecologista de México (PVEM)- están determinados a dejar sin efectos una sentencia del Tribunal Electoral del Estado (Triejal) que aplicó sólo para dicha colación modificando si serían candidatas o candidatos y en qué municipios de la entidad.

“Es evidente, qué aclaraciones vamos a pedir ante esta sentencia, es como la ley de Herodes, ya que esto tiene aplicación exclusivamente a lo que ve al registro de candidatos de la colación (…) Zapopan el municipio más poblado del estado, hombre, Guadalajara, el segundo, va con una mujer, ese es un criterio racional y se discutió en el seno de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo el Tribunal se aleja de la congruencia, se contradice porque se aplica sólo a un partido”, señaló.

“Tenemos certeza de que esta basura de sentencia se va a caer (…) Ya lo dijo el presidente nacional de nuestro parido, si las reglas son para todos son para todos, aunque sean injustas, pero si aplica sólo para una coalición, es doblemente injusta”.

Luego de esto, se hicieron ajustes a las candidaturas y destacó que en los municipios donde no irá la colación, sino que, cada uno de los partidos lanzará a sus propio candidatos, es en Tonalá, Ocotlán, Zapotlanejo y Puerto Vallarta.