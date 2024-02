PRI-PAN-PRD van en Coalición en 124 Municipios

No hay Seguridad en Jilotlán de los Dolores, Critican

Fuerza y Corazón por Jalisco Presentó a Candidatos Para la Gubernatura, Alcaldías, Senado de la República y Diputaciones Locales y Federales

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La coalición Fuerza y Corazón por Jalisco presentó a los candidatos con los que se lanzará a la contienda electoral de junio para la gubernatura del estado, el Senado de la República y diputaciones locales y federales; irán en alianza en 124 de los 125 municipios de la entidad, por no ver condiciones de seguridad en Jilotlán de los Dolores, anunciaron.

Ayer en rueda de prensa, los dirigentes de los partidos que conforman la alianza, es decir, PRI-PAN-PRD, detallaron que en Jilotlán de los Dolores determinaron no ir en conjunto ya que no quieren arriesgarse a experimentar lo que se vivió en las elecciones del 2021, en donde los candidatos de la mayoría de los partidos se bajaron de la contienda debido al clima de inseguridad.

“Logramos un acuerdo para ir en coalición en 124 de los 125 municipios. No ha sido sencillo, así se consideró que fuera por ser lo mejor para Jalisco, lo mejor para que los ciudadanos puedan identificar a esta coalición como unida, fuerte y que no haya duda que el proyecto principal para esta coalición es la presidencia y que Xóchitl Gálvez sea la próxima presidenta”, refirió la presidenta del PAN en Jalisco, Diana García.

Para los 20 distritos federales, añadió, 10 candidaturas serán lanzadas por el PAN, 8 por el PRI y 2 por el PRD; en tanto que en los distritos locales la organización será 8 para albiazules, 8 para tricolores y 4 para perredistas. Respecto a las presidencias municipales, refirió que el PAN encabezará 45 municipios, el PRI 59 y el PRD 20, dando un total de 124 municipios.

Tras destacar el trabajo detrás que se hizo para presentar a todas las candidaturas, los dirigentes de los tres partidos se mostraron confiados de contender por el Senado de la República al asegurar que están presentando a los mejores perfiles.

Exigieron al gobierno del estado hacer lo necesario para garantizar seguridad durante esta época electoral a todos los candidatos, y a su vez refrendaron su apoyo a Laura Haro, la candidata de su coalición para la gubernatura de Jalisco, quien por su parte pidió que los demás competidores se sometan a la prueba del polígrafo y otros exámenes más.

“El próximo martes desde muy temprana hora me realizaré todos los exámenes, los cuales haré públicos porque la sociedad jalisciense debe conocer mi estado de salud, mi estado de salud mental, mi probidad, mi patrimonio de dónde viene, qué he hecho a lo largo de mi vida, qué me antecede, cuál es mi hora de presentación (…). Sometámonos al polígrafo para ver quién miente, cuáles son los nexos que tenemos con quienes tal vez no puedan con la ley”, dijo Laura Haro.

EL REPARTO

Presidencias Municipales

PAN encabezará 45

PRI disputará 59

PRD contenderá en 20

Para los 20 Distritos Federales

10 candidaturas para el PAN

8 candidaturas obtuvo el PRI

2 candidaturas son para el PRD

Distritos Locales

PAN contenderá en 8

PRI encabezará 8

PRD disputará 4