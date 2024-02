CROM Trata de Obligar a Comerciantes de Agremiarse

Quiere Controlar el Parque Rojo: Vendedores

Señalan que Durante Reuniones Detectaron Gente Armada y con los Rostros Cubiertos

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) acudieron al Parque Rojo en Guadalajara para tratar de agremiar comerciantes; señalaron a Página 24 que trataron de coaccionarlos.

A decir de algunos de los comerciantes que acudieron a la redacción de este diario, dicha organización sindical ha tratado de obtener el control de esta área “irregular” de comercio, en esta ocasión, según se aseguró hubo un discurso velado en el que se sintieron amenazados, toda vez que detectaron que había gente armada y con los rostros cubiertos.

“Nos dijeron que venían a organizar a los comerciantes que representaban, que nos afiliáramos con ellos para que ellos fueran los representantes ante la autoridad, pero nosotros ya estamos organizados y no nos interesa que venga y nos represente un sindicato. Además están con gente que nos han estado agrediendo constantemente, y por una parte nos dicen que quieren que nos afiliamos, y por otra nos dicen que es para que el Ayuntamiento no nos quite nuestro lugar, eso es una clara amenaza, pero luego el representante que vino de ellos que se llama José Enrique (López Córdoba) nos dice que no se puede hacer eso (quitarlos), que es ilegal nuestra venta en ese espacio. Entonces no entendemos qué es lo que quieren hacer ellos. Nos dice que por eso nos quiere brindar su apoyo, como si estuviera en él que nos den el permiso los del Ayuntamiento”, dijo uno de los comerciantes entrevistados por este reportero.

Asimismo agregaron que existe una influencia de dicha central obrera en el Ayuntamiento de Guadalajara toda vez que se les hizo saber que cuentan con las “palancas” suficientes para representarlos y seguir fomentando el ambulantaje en una zona irregular, donde por cierto está prohibido vender de acuerdo a los reglamentos municipales.

“Nos lo pintaron como si nos estuvieran ofreciendo la oportunidad de nuestras vidas, y nos dijeron que era lo mejor, que la mejor opción que teníamos era afiliarnos a ellos y que no importaba que ya tuviéramos una líder, que porque democráticamente las cosas se hacían así, que así se habían hecho históricamente, que si se puede quitar y poner a otro nuevo líder y que ellos ya presentaban a más comerciantes y que tenían la forma de hacer cosas para que nosotros pudiéramos trabajar y podríamos tener un lugar sin que nadie nos quitara”, agregó.

Una de las molestias por parte de los comerciantes que acudieron a este diario para denunciar la intromisión de la central obrera CROM, es precisamente porque algunos representantes que han acudido ya a la zona, les han hecho saber que cuentan con el dominio de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, razón por la cual, se les ha hecho saber a los comerciantes en general que en caso de estar afiliados no tendrían problemas ya que les darían oportunidad de vender aunque no tengan permiso expedido por el ayuntamiento.

Por este motivo, comerciantes que semana a semana acuden a este sitio de manera pacífica y organizada para realizar la venta de productos diversos, exigieron a las autoridades que tomen parte en el asunto, toda vez que un sindicato está presuntamente tratando de ganar mayor representación entre los ambulantes.