Dan Plazas de Jubilados a Cuates y Parientes Lemus

Violan Derechos Laborales y Sindicales: Cecilia Chávez

Sindicato lo Señala de “Nepotismo, Cohecho, Tráfico de Influencias, Abuso de Autoridad y Conflicto de Intereses”

Por Rafael Hernández Guízar

En Guadalajara continúan otorgando plazas de jubilados a los cuates y parientes del presidente municipal con licencia Pablo Lemus Navarro, denunció Cecilia Chávez Cortez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Guadalajara.

El día de ayer en rueda de prensa, la representante sindical indicó que como se niegan en la administración pública a recibir a una comisión de trabajadores para que se les dé una explicación respecto al por qué se están violando los derechos laborales y sindicales de los sus agremiados, no quedará de otra más que acudir a la Contraloría de Guadalajara para exigir una investigación, así como a la Fiscalía Anticorrupción.

“El sindicato mayoritario está al servicio de la administración y no de los servidores públicos, violando el escalafón y la entrega de plazas a los pensionados. Desde julio del 2022 enviamos un oficio al presidente Pablo Lemus donde se le informa de las violaciones de nuestros derechos. En diciembre de 2023, solicité audiencia con el presidente municipal interino mediante un oficio, y todavía no nos reciben, no hemos sido escuchados, por eso haremos denuncias ante la Contraloría interna y la Fiscalía Anticorrupción, denunciando los actos de nepotismo, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad y conflicto de intereses”, aseguró.

Por su parte, Rosario Prado, ex secretaria general de dicho sindicato y representante de los jubilados del Ayuntamiento ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, destacó que además de las violaciones ya mencionadas, se condicionan los trabajos a actividades proselitistas en favor del partido Movimiento Ciudadano -en el poder-:Los trabajadores queremos que se cumpla la ley, que las condiciones generales de trabajo no sean letra muerta. Cuando las autoridades son sordas, mudas y ciegas, tenemos que protegernos entre los ciudadanos, porque el dinero del erario está para los servicios públicos, y no para solapar y auspiciar situaciones de campaña, queremos decirles que servidores públicos que se pensionaron, en la ley debe otorgarse la plaza preferentemente para sus consanguíneos, sus hijos, sus familiares directos, sin embargo no se está haciendo así. Son más de 100 plazas las que estamos esperando, pero que tienen que pasar por la firma del secretario general del Sindicato Mayoritario, que al entregar esas plazas, condiciona tener que apoyar una campaña. Ya estamos hartos y lo que queremos es que nos escuche el gobierno, que pongan las manos en el asunto y se solucione esto”.

Pero fue más allá: “Ahorita tenemos a trabajadores que desde hace cinco años están esperando su plaza, y quiero decirles que de esas 100 plazas, si le ponemos un promedio de 16 mil pesos mensuales, estaríamos hablando de 19 millones 200 mil pesos al año, más dos millones 600 aproximadamente por los aguinaldos, más los bonos, este dinero que es dinero del erario, puede estar yéndose a personas que no cubren los perfiles y que violan los derechos de los trabajadores, pero también puede estarse usando para otras cosas”.

Quedó en claro que al presidente municipal interino de Guadalajara, “no le interesa el asunto”, a decir de Rosario Prado y Cecilia Chávez, quienes indicaron también que hay negocio redondo por parte del Sindicato Mayoritario de Guadalajara, puesto que éste es el que propone a las personas, y también el que da el visto bueno para determinar quiénes se quedan con las plazas vacantes, es decir, es un juez y parte, conformándose así violaciones a lo estipulado en las condiciones generales de trabajo para las plazas a los mejores perfiles, y preferentemente, a los familiares consanguíneos directos de los trabajadores que se jubilan.