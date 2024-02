Ayuntamiento de Guadalajara Discrimina y Obstruye Libertad de Prensa

Pese a Queja Presentada ante la CEDHJ

Por Rafael Hernández Guízar

Persisten los actos de discriminación de la Dirección de Comunicación Social de Guadalajara contra el Periódico Página 24 Jalisco.

Aunque este reportero presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), continúa la actitud negativa por parte de los empleados municipales para permitir el flujo de información, ya no sólo no se otorgan entrevistas a este reportero, sino que además está terminantemente prohibido que se nos comparta la agenda del presidente municipal, así como de las actividades de la administración pública y los boletines de prensa.

Se nos dejó en claro el día de ayer, por personal que labora en la dependencia, que por indicaciones de Guadalupe Foronda, quien sirve como enlace de comunicación con los reporteros, es decir, para la atención a medios, no se nos incluiría en la lista de medios de comunicación para recibir tanto la agenda de actividades del presidente municipal, así como de la misma administración pública y los boletines de prensa, en tanto no se dirija una carta firmada por el director de esta institución editorial, en donde se pongan todos los datos personales de este periodista que suscribe, y donde además se deje en claro que el de la voz estaré asignado a dar cobertura a las actividades en el Ayuntamiento, algo que constituye un acto de discriminación, pues este mismo requerimiento no se hace a los demás medios de comunicación.

Lo anterior supone una clara violación a nuestros derechos humanos y a nuestras garantías individuales para realizar nuestra labor periodística, obstaculiza el derecho a la libertad de expresión, así como a diversos tratados internacionales respecto al quehacer periodístico emitidos por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y otros organismos que tutelan los derechos civiles.

Tras conocer esta decisión unilateral, que repito no se aplica para ningún otro medio, es decir, que somos los únicos a quienes le solicitan algo que ni siquiera forma parte de un reglamento municipal, y que en dado caso de que así fuese no se aplica más que para nosotros, es decir, que actúan de forma selectiva y despectiva, acudimos a la Coordinación de Relaciones Públicas para solicitar una explicación.

Se nos indicó que tenían conocimiento de nuestro caso, y nos solicitaron una acreditación, lo cual tampoco es obligatorio para este periodista y los demás que laboramos en Página 24 Jalisco, sin embargo accedimos a mostrárselas, y se comprometieron a que ayer mismo hablarían con el personal para corregir la situación. Nunca sucedió.

De tal manera, a través de este espacio, se hace la consigna pública para que la CEDHJ sume de oficio una nueva queja en contra de la administración pública de Guadalajara, concretamente con la Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación Social, toda vez que los empleados del Ayuntamiento han cometido actos de discriminación en nuestra contra, al señalar que este medio ni siquiera existe, y que de existir nadie lo conoce, pese a las varias décadas que tiene de vida en el estado de Aguascalientes, en Zacatecas, y por supuesto en Jalisco.

Además hay que enfatizar, que dichos empleados reciben un salario que proviene del erario, es decir, que se trata de dinero público, que ha sido presupuestado específicamente para la atención a medios de comunicación, por lo que están faltando a ello, y con esto, podría haber también una responsabilidad administrativa que, si se respeta el Estado de derecho en el Ayuntamiento tapatío, la Contraloría Ciudadana debería de atraer dicha queja también.