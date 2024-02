Presenta Hagamos el Libro “Los Retos de la Participación Política de las Mujeres”

Participaron 33 Autoras

“Habitamos un Territorio que ha Tenido la Capacidad de Criminalizar a Mujeres Víctimas de Feminicidio”

La vicepresidenta del partido Hagamos, Valeria Ávila Gutiérrez, se encargó de presentar el libro “Los Retos de la Participación Política de las Mujeres”, en el editorial participan diversas mujeres que integran este instituto político, así como de diversas colectivas.

En su mensaje, la vicepresidenta de Hagamos, indicó que las mujeres que participan, representan y aspiran a ejercer el poder, de otras formas que no sean las hegemónicas, han escrito poderosos párrafos que relatan los diferentes tipos de violencias que se arraigan en la entidad conservadora como Jalisco, donde el sistema de instituciones, los institutos políticos, tienen la capacidad articuladora de ejercer violencia sobre las mujeres, y vivir en completa impunidad; en este Estado, solo las mujeres luchan por otras mujeres.

“No nos dejan olvidar que habitamos un territorio que ha tenido la capacidad de criminalizar a mujeres víctimas de feminicidio, como Luz Raquel, un lugar hostil para caminar, para adueñarnos de la ciudad y las calles, donde las mujeres que participamos en política seguimos y seguiremos luchando por la democracia paritaria, hasta que juntas logremos que gobiernos más progresistas lleguen al ejecutivo y a legislativo”, subrayó, Gutiérrez Ávila.

Resaltó la vicepresidenta de Hagamos, que las mujeres de otras geografías desafían a las ciudades y exponen como en las diversas regiones de Jalisco se vive la violencia machista en todo su esplendor, lo sobrecalificada académicamente que tiene que estar una mujer para ganar credibilidad, aun cuando a nuestros padres nunca se les ha auditado con una lupa tan castigadora como las que posa sobre nuestros hombros. “Todo lo anterior, prendido a nuestra rebeldía por no haber permitido que se siguiera decidiendo por nosotras, por exigir que nunca más se construyera un mundo para nosotras, sino con nosotras qué es lo verdaderamente revolucionario”, señaló.

“Aunque los partidos políticos aún tienen un largo camino para abrazar el feminismo en su totalidad, la verdad inmutable es que entre sus filas caminan mujeres feministas. Estas mujeres no solo son militantes, sino constructoras de alianzas, forjando una resistencia que no solo defiende sus propios derechos, sino que eleva las voces de todas aquellas que aún no ha podido articular las injusticias que han vivido. A través de esta unión, estas mujeres trazan un camino hacia la igualdad, derribando las barreras impuestas por un sistema aplastante que no puede ignorar la fuerza colectiva de quienes se niegan a ser silenciadas”, externó.

Cada palabra, cada lucha, es un paso más hacia un futuro donde las mujeres no solo existan en la sociedad, sino que la transformen con su valentía, su resiliencia y su inquebrantable determinación. “Gracias por plasmar su poderosa rabia, por caminar, luchar y resistir juntas”, resaltó finalmente, Valeria Ávila Gutiérrez.

En el libro participaron 33 mujeres quienes abordaron diferentes temas del ámbito político y social, el editorial fue a través de la Coordinación de Formación y Capacitación Política en conjunto con la Coordinación de Igualdad Sustantiva del partido Hagamos.