Elevadores Tienen 3 Meses Sin Funcionar en Hospital 46 del IMSS

“No hay ni Quien le Ayude a uno”

Por Rafael Hernández Guízar

Ya se cumplieron tres meses de que no funcionan los elevadores en el Hospital 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este Hospital General Regional, desde hace tres meses presenta este grave problema, que no se atiende por parte de la dependencia federal, pese a la inmensa necesidad de que los equipos estén en óptimas condiciones.

“Imagínese que friega es tener que subir y bajar las escaleras así todo malo, y no hay ni quien le ayude a uno. Deberían de tener un poquito de compasión de la gente que estamos mal y de los adultos mayores”, indicó el señor Rigoberto Méndez, uno de los entrevistados.

Y siguió: “Dicen que están invirtiendo en la seguridad de uno, quién sabe cuánto están invirtiendo porque ya tienen un montón de tiempo así, ah pero eso sí, no perdonan ni una aquí si llega alguien que no tiene seguro, no lo atienden o si lo atienden le cobran muchísimo”.

En las puertas de los elevadores fueron colocadas unas calcomanías grandes amarillas y con letras blancas y un fondo negro donde se lee la leyenda “Temporalmente fuera de servicio”, algo que ha estado así desde hace tres meses. Además dice “Mantenimiento en curso… Disculpe las molestias, estamos invirtiendo en su seguridad”, letrero con el que el Instituto trata de excusar la falta de funcionamiento de los elevadores.

La problemática se ha dado a conocer por parte de los usuarios, y hasta por los empleados, quienes lamentan profundamente la falta de atención a esta enorme necesidad. Sólo uno de los elevadores está en funcionamiento, y es bastante molesto para muchos tener que hacer fila para poder hacer uso del mismo.

La molestia de todos, se debe a las grandes cantidades de recursos con los que cuenta el IMSS por las aportaciones de los trabajadores, algo que no corresponde a las condiciones en las que se encuentran hospitales como este.