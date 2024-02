Universitaria Busca Crear Redes de Apoyo

Día Internacional de la Mujer

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Como una forma de generar lazos o crear redes de apoyo, de cara a las movilizaciones que se realizan cada año por el 8 de marzo, una estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG) impulsará un taller de bordado subversivo, dedicado solo a mujeres, a finales de febrero.

Jacqueline Juárez, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), publicó hace unos días en un grupo del campus universitario el flyer promocional del taller, impulsándolo como una reunión única para mujeres que deseen aprender o hacer bordado sobre una fotografía.

La idea de esto, señaló, no solo es conocer a otras chicas con las cuales se puedan acompañar, sino generar material bordado que podrán llevar a su vez a las marchas que se organizan en la ciudad el próximo mes por el Día Internacional de la Mujer.

“Yo personalmente no conozco a muchas mujeres que vayan a ir a la marcha, entonces, lo que quería era ver si con este mismo grupo (del bordado) podría surgir ir a la marcha, pero también es para darle continuidad a algo que me gusta hacer, que es el bordado de papel y fotografía”, explicó.

Detalló que el taller se realizará el 25 de febrero de 12:00 a 15:00 horas en el Parque Alcalde. Las participantes, lo único que tienen que hacer es inscribirse previamente, ya que el costo será de 400 pesos pero se incluirá todo el material a necesitar: kit de costura y la fotografía a intervenir, así como un pequeño snack para hacer más amena la reunión.

“El propósito del bordado en las fotografías es intervenir una imagen que ya está ¿no?, es decir, añadirle elementos. Realmente no tiene mucha ciencia, se ve complicado, pero es tenerle más paciencia porque no es como si estuviéramos bordando en tela. Antes de empezar a bordar uno tiene que pensar en la idea de qué quieres hacer en la fotografía, porque antes de pasar hilo y aguja se perfora”.

Si bien será un espacio exclusivo para mujeres, a fin de generar lazos de apoyo para no ir solas a las marchas del 8 de marzo, Jacqueline añadió que en realidad no busca como tal fomentar un taller sobre feminismo, aunque no se está cerrado a ninguna posibilidad, pues la intención es que todas las participantes puedan sentirse cómodas.

“No voy a decir (que el taller va) enfocado al feminismo, pero en cierto modo sí. No complementante porque yo como tal no voy a dar teoría feminista durante el taller, pero siempre es algo que llega a salir a tema ¿no? O incluso, muchas de las mujeres que vamos a la marcha, es porque el feminismo ha entrado a nuestra vida de alguna forma. Entonces, sí se van a crear trabajos que lleven a la marcha, pero también es subversivo por el tema y por la técnica que sale de lo típico del bordado”, concluyó.

El dato

El taller se realizará el 25 de febrero en el Parque Alcalde de 12 a 15 horas. Tendrá un costo de 400 pesos y es solamente para mujeres.

Para inscribirse se puede escribir a las redes sociales (Instagram) de ‘textos textiles’, o al correo: textostextiles@gmail.com