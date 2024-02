Peribús no Está a la Altura de las Necesidades de Miles de Usuarios

“En las Horas Pico se Pone Insoportable”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Sin unidades suficientes, elevadores que constantemente fallan y sobresaturación del servicio en horas pico, son algunas de las características que ciudadanos destacaron de Mi Macro Periférico, mejor conocido como Peribús; llamaron a las autoridades de Jalisco a invertirle más para mejorar todo el sistema.

El 30 de enero pasado el Peribús cumplió dos años de existencia en la ciudad. En su momento, autoridades estatales presumieron el sistema de transporte al señalar -entre otras cosas- que este ha completado 195 millones de viajes, no obstante, tapatíos que hacen uso de él a diario opinaron que se debería presumir menos para que se trabaje más en él.

Si bien más de alguno no dejó de reconocer que ha habido avances o mejoras en el sistema a través de los últimos meses, de manera generalizada se expresó un descontento por cómo es que el Peribús no ha resultado suficiente para la demanda de personas que lo necesita.

“Sigo pensando que no lo armaron bien por el diseño de las estaciones. Ya nos acostumbramos a recorrer estas rampas mega largas todos los días, pero eso nos hizo levantarnos más temprano o salir antes de la casa para cubrir ese tiempo porque sí le inviertes y si no llegas tarde al trabajo o la escuela”, refirió Gustavo Loera.

“Los elevadores que nada más nunca funcionan o que siempre están fallando. La verdad nosotros tenemos la culpa como sociedad porque se suben muchos para no hacer la caminada y nada más lo estancan más. No hay cultura para dejarlos a los que sí los ocupan y por eso también se descomponen mucho”, expresó Monse León.

Mi Macro Periférico es un sistema de transporte BTR que llegó con la finalidad de sustituir a la ya extinta 380, sin embargo, a decir de varios usuarios, el cambio no se notó para bien, o no al menos tanto, pues si bien hay instalaciones y paradas más ordenadas, lo cierto es que la saturación de las unidades no se diferencia de los antiguos camiones.

“Para ir a la escuela es un problema porque vienen bien llenos y a apachurrarte para ser de los que se sube porque si no llegas tarde. A veces me ha tocado que no me puedo subir en el primero y es tener paciencia porque de otra manera no hay forma de llegar (…). Antes de las ocho de la mañana hay caos y mochilas o espaldas aplastadas por puertas y pura empujadera porque obvio todos queremos subirnos”, lamentó Itzel Peña.

“Creo que existe el mismo problema del inicio, que no hay camiones (unidades) suficientes. En las horas pico se pone insoportable y en tiempo de calor ni se diga, es una batalladera y dolor de cabeza, más en ciertas estaciones como Periférico Norte, que luego ya a veces ni quieres subirte o esperarte un poco más para que se desahogue esto”, añadió Airam, estudiante del CUCSH.

Contrario a lo que usuarios expresan acorde a lo que experimentan a diario, el gobernador Enrique Alfaro presumió al Peribús como una mejora a lo que se tenía con el 380. Destacó que en la actualidad registra más de 412 mil viajes diarios e informó que en un mes más comenzarán los trabajos para que el servicio ahora sí llegue hasta Tonalá.

No obstante, ciudadanos insistieron en que el Peribús todavía no está a la altura de las necesidades de los miles de usuarios que toman este transporte. No solo urgieron a que haya más unidades con mayor frecuencia de paso para evitar saturación, sino que pugnaron porque las rutas alimentadoras también sean las suficientes para sus traslados.