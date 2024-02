“No Dejes de ir al Teatro”

La Consigna en los 5º Premios del Público a lo Mejor de las Artes Escénicas

El llamado fue claro en cada agradecimiento de quienes recibieron la presea La Butaca, durante la quinta edición de los Premios a lo Mejor de las Artes Escénicas: “No dejen de ir al teatro”.

Este sábado por la noche, la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas se convirtió en una plataforma para invitar a que más personas acudan a las puestas en escena en Jalisco.

Así lo hicieron las y los ganadores de las obras de teatro y danza, que se presentaron en los foros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) durante 2023, gracias a la plataforma Escenia 2023 de la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UDG.

“Sigan apoyando nuestro trabajo, tenemos que tener más producciones, vayan al teatro”, dijo Rubén Flores, ganador de Mejor Imagen Publicitaria. “Sigan yendo al teatro porque sin ustedes ya no somos nada”, recalcó Armando Amezcua al ganar Mejor Iluminación.

Por su parte Oz Jiménez, Mejor Actor, dijo que “el teatro nunca será una competencia, pues todos y todas quienes se atreven a hacer artes escénicas en una ciudad como Guadalajara merecemos el reconocimiento, esto sólo sirve para hacer cosas bonitas”.

Renata Romo, Mejor Actriz, agradeció a las familias y a niños que acudieron a la obra infantil Dale un besito, y recalcó la importancia de “que sigamos abriendo espacios dignos para ellos y ellas (niños y niñas)”.

Dicha ceremonia tuvo la conducción de las actrices Verónica Bravo (El Teniente Harina, Backdoor) y Ana González Bello (El mesero, El club), donde los gajes del oficio de la producción escénica fueron motivos de humor, a la par que se dieron a conocer a quienes el público de cada función eligió como los mejores en distintas ternas.

“Este 2023, hubo 75 espectáculos escénicos en teatros de la UdeG, que convocaron a 34 mil 580 espectadores. A partir de esta edición se premiará a lo mejor del teatro y la danza (por lo que la premiación dejó de llamarse “del Público a lo Mejor del Teatro”). Tendremos premios en común y categorías específicas para cada disciplina”, explicaron las conductoras.

Fueron 22 preseas de butacas intervenidas por artistas plásticos de Jalisco, quienes fueron los que las entregaron en manos de los ganadores. La butaca original fue diseñada por Adrián Guerrero.

Estos son los ganadores de los 5º Premios del Público a lo Mejor de las Artes Escénicas

Quienes cautivaron a los públicos de las funciones en el Teatro Vivian Blumenthal, Teatro Experimental de Jalisco, Estudio Diana y el Conjunto Santander de Artes Escénicas fueros los siguientes talentos:

Categoría Teatro Profesionales:

Mejor actriz: Renata Romo, en Dale un besito.

Mejor actor: Oz Jiménez, en Dale un besito.

Mejor dirección de teatro: Claudia Recinos, en Las estrellas en el castillo.

Mejor puesta en escena de teatro: Las estrellas en el castillo.

Categoría Teatro Nuevas Voces:

Mejor actriz: Ana Paola García, en La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich.

Mejor actor: César López, en Mirar desde las fauces.

Mejor dirección de teatro: Karlek Ramos, en La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich.

Mejor puesta en escena de teatro: Diré con convicción todo tipo de mentiras.

Categoría Danza Profesional y Nuevas Voces:

Mejor bailarina: Sandra Soto, en U QUX CAH, corazón del cielo.

Mejor bailarín: Alejandro Mendicuti, en Jardín.

Mejor coreografía: Sandra Soto, en U QUX CAH, corazón del cielo.

Mejor puesta en escena de danza: UNBOXING -danza ficción-, de DOCA danza contemporánea.

Categoría Teatro y Danza Profesionales:

Mejor escenografía: Caín Coronado, Sergio Nuñez y Francisco Mijangos, en Las estrellas en el castillo.

Mejor iluminación: Eduardo Amezcua, en Augurios de medianoche.

Mejor diseño de imagen publicitaria: Rúben Flores, en Augurios de medianoche.

Mejor vestuario: Neri Nuñez Costume Design, en Augurios de medianoche.

Categoría Teatro y Danza Nuevas Voces:

Mejor iluminación: Nano Cano, en Diré con convicción todo tipo de mentiras.

Mejor escenografía: Carlos Nuñez (Proyecto licuadora), en Entre Cruces.

Mejor diseño de imagen publicitaria: Verónica Enekel y Fernando Olmos, en Diré con convicción todo tipo de mentiras.

Mejor vestuario: Alex Moran, en La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich.

Destacan por su compromiso en las artes escénicas

Este año, el reconocimiento “Willy Aldrete” a la Trayectoria Escénica, que honra a quien he destacado en el impulso de las artes escénicas fue para la maestra Rosa Olivia Díaz Cervantes, eminente representante de la danza en Jalisco y quien fundó y dirigió el Taller de Danza Contemporánea de la UdeG.

“Gracias por el cariño que me han dado por todos estos años, ha sido una trayectoria difícil, pero con mucho amor. Este camino que recibo es maravilloso y está en mi corazón, está en mi familia, colegas, mis alumnos, todos me inyectan tantas cosas tan hermosas para seguir con mi labor hasta que Dios me lo permita. Hoy se empodera la danza. Gracias por esta iniciativa”, dijo al reconocer a la UdeG por decidir premiar también a las obras dancísticas.

Además, este año, el “Embajador de las Artes Escénicas” fue para Daniel Gutiérrez Hernández, quien acudió cinco veces más a obras de teatro y danza que el embajador del 2022. El premio que se llevó fue pases gratis para asistir a las obras de 2024. “Soy fiel creyente de que el arte puede mejorar el mundo y hacer todo más bonito”, dijo.