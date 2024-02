Siguen Cobrando $500 por Usar Parque San Rafael

También han Privatizado Varias Canchas, Acusan Usuarios

Continúan los cobros para los usuarios del parque San Rafael, quienes desean usar las instalaciones para realizar alguna reunión deben pagar 500 pesos.

Este parque, que se ubica al Oriente de Guadalajara, durante muchos años ha sostenido conflictos con el Ayuntamiento de Guadalajara, así como con el Sistema Intermunicipal Para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) debido a la construcción de un vaso regulador al interior del parque, así como por la construcción de varias torres de departamentos que violan los planes parciales, se cobra a los usuarios no sólo por usar ahora las instalaciones para realizar alguna reunión, también han privatizado varias canchas y quien quiere usar algún servicio debe pagar en este parque público que fue construido con recurso público.

“Yo platiqué con una vecina que vino hacer una reunioncita para uno de sus hijos, y me dijo que tengo que ir a pagar, que tuvo que ir a pagar al Oxxo 500 pesos por usar el parque, y se me hace muy mal esto porque se supone que es un espacio público”, dijo una de las usuarias, quien prefirió el anonimato.

Y es que en este sitio hay muchas inconformidades por parte de vecinos y usuarios, debido a que el Consejo Municipal del Deporte a concesionado espacios y servicios tanto en este recinto como en muchos otros.

Trasciende que las instalaciones no están en las mejores de las condiciones, tanto las bancas como las mesas están con un deterioro abrumador que salta a la vista. Están despintados, en algunas el enjarre se ha caído, están grafiteadas, y para variar, no hay otra opción para las personas, o pagan o no las usan.