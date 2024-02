Juan José Frangie “Viola la Ley”

Pierde Laudo y no Reinstala a 56 Trabajadores de Aseo Público

El Emecista no Respeta los Derechos Humanos y Laborales, Señala la Regidora de Morena en Zapopan Carla Azucena Díaz

Por Rafael Hernández Guízar

La administración pública del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, viola los derechos humanos y laborales de los trabajadores, denunció la regidora de Morena Carla Azucena Díaz López.

La edil indicó que la administración municipal no tiene de otra, debe acatar la determinación de las autoridades respecto a un laudo laboral, por lo que destacó que se debe indemnizar y reinstalar a 56 trabajadores de la Dirección de Aseo Público despedidos “injustamente” en el 2018, cuando el hoy alcalde se desempeñaba como Jefe de Gabinete, en la administración de Pablo Lemus Navarro.

“(El alcalde) sigue realizando acciones para evitar cumplir con la ley, como es el caso del laudo a favor de 56 compañeros que, después de seis años, agotando todas las instancias legales, le han ganado el juicio al Ayuntamiento y se ha ordenado su reinstalación, y como respuesta el gobierno municipal promovió un nuevo amparo, que por cierto fue desechado por improcedente”, aseguró la morenista.

La regidora recriminó a la administración emanada de Movimiento Ciudadano en Zapopan que se hayan dedicado “a violar la ley y dejar de respetar los derechos laborales de los trabajadores de los servicios públicos”.

“Mientras que los funcionarios de primer nivel reciben los beneficios de las conquistas sindicales que han conseguido los trabajadores de base, sin argumento legal alguno, a los trabajadores sindicalizados los despojan con cualquier pretexto de estas prestaciones”.

Y agregó que en el DIF Zapopan se ha ido agravando el trato injusto y el acoso a los trabajadores; de igual forma indicó que los trabajadores del Rastro trabajan en condiciones insalubres y son afectados en sus horarios; por lo que respecta al área de Mercados, hay denuncia de que empleadas han sido víctimas de acoso sexual y en ese “mismo edificio caímos en el absurdo de prohibir a los trabajadores entrar a los baños del quinto piso”.

“No podemos continuar violentando los derechos de los servidores públicos, no podemos seguir violando la ley; no podemos seguir pasando desapercibido que los funcionarios de este municipio no están acatando los lineamientos de la máxima autoridad”, agregó.

La regidora de Morena exigió al presidente municipal Juan José Frangie, cumpla y haga cumplir con su responsabilidad y se ordene la reinstalación de los trabajadores de Aseo Público. Por cierto, para evitar algún pretexto le entregó al munícipe la lista con los nombres de los 56 trabajadores que deberán ser reinstalados, el laudo emitido por la autoridad laboral y el amparo que le fue desechado al municipio.