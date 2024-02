Ante Ineptitud de Alfaro, el PRI Pide Ayuda al Gobierno Federal

Urgen Protección Para Candidatos de Jalisco

Ricardo Sánchez Beruben Está más Preocupado por Defenderse de un Fraude y Enrique Ibarra se Dedica a “Pactar en lo Oscuro” con Morena, Critica el Presidente Estatal del PRI, Antonio Padilla

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante las condiciones actuales de inseguridad y violencia que se viven en la entidad, el PRI Jalisco solicitó al gobierno federal intervenga para que de verdad se garanticen unas elecciones seguras en el estado.

Fue el presidente del PRI Jalisco, Antonio Padilla, quien se posicionó al respecto a través de un video -que difundió en sus redes sociales- debido al asesinato el jueves pasado del precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota, Jalisco, Jaime Vera Alanís.

“Sucedió lo que no queríamos que pasara, lo advertimos. Esta semana asesinaron a un candidato del Partido Verde en Jalisco y hace apenas unos días emitimos un grito de auxilio al gobierno del estado. Les dijimos que en las condiciones actuales de violencia e inseguridad, la viabilidad de las elecciones estaba en riesgo”.

Añadió que en la reunión que tuvieron con autoridades estatales -junto con las electorales- señalaron el miedo de la ciudadanía y en especial de quienes participan para el proceso electoral de junio, pues tal cual se ha visto en otras ocasiones y en otras partes del país, el crimen está más que presente y eso es algo que no se debe ni puede permitir.

“Ya mataron a un candidato, pero no sabemos cuántos más morirán a manos del crimen y la inacción del Estado. Se lo dije de frente al secretario general de Gobierno (Enrique Ibarra), tiene que presentar un protocolo de seguridad para las elecciones. No hubo respuesta”, lamentó.

Aseveró que el coordinador del gabinete Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, en lugar de estar preocupado por el momento más crítico que vive la entidad, está más enfocado en defenderse de un fraude por recursos que, por cierto, no se sabe de dónde provienen. En tanto que, Enrique Ibarra, acusó, se dedica a “pactar en lo oscuro” con Morena, luego de las recientes fotos que salieron de él comiendo con el regidor de Futuro Pedro Kumamoto Aguilar, cuyo partido irá en alianza con el guinda en las elecciones.

Lamentó que Jalisco se haya convertido en la tierra en donde los indígenas tienen que pactar para que no los maten, donde comunidades enteras han sido desplazadas de sus hogares en la frontera con Michoacán, y en donde ya mataron a un exgobernador (aludiendo a Aristóteles Sandoval).

“Por eso hemos perdido la confianza en el gobierno estatal. Y solicitamos al gobierno federal que instale una mesa de emergencia para proteger las elecciones. Que se presente un mapa de riesgos, que se establezca un protocolo de protección a candidatos en situación de riesgo, que se despliegue más fuerza ahí donde acecha el crimen. No nos podemos acostumbrar a esta violencia. No podemos esperar a que haya otro muerto. Ni podemos permitir que sea la fuerza de las balas la que determine el futuro del estado y no el poder del voto libre de los ciudadanos. Este es un llamado de auxilio”, concluyó.