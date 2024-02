Fiscalía Dificulta Presentar Denuncias, Señalan

Por Rafael Hernández Guízar

De nueva cuenta en la Fiscalía General del Estado ponen piedras a la ciudadanía en el camino para presentar denuncias.

Una vez ingresando a la Fiscalía General, se encuentran tres módulos en donde supuestamente se recibe a la ciudadanía para orientarle respecto a la presentación de las denuncias, pero es en este sitio también es en donde, como maestros de primaria, le revisan las querellas a los abogados, y queda a decisión de los agentes del Ministerio Público -o quien esté en el momento-decidir si se recibe la denuncia o no.

“Pues esto es inconstitucional, aquí lo que tienen que hacer es recibir las denuncias, que trabajen en las agencias del Ministerio Público porque para eso están, en la agencia del Ministerio Público es donde deben determinar si hay algún delito de los que se denuncia que no se logra configurar, o en dado caso los mismos Ministerios Públicos deben de estar en contacto con la ciudadanía para hacerse llegar de datos de prueba para robustecer dichas denuncias, pero lejos de eso dicen no la recibo, y mandar a la ciudadanía totalmente decepcionada sin que puedan alcanzar justicia, por eso la gente ya no quiere denunciar”, dijo uno de los abogados entrevistados por este reportero.

Lo anterior supone una grave violación a los derechos humanos de las personas, debido principalmente a que la Constitución señala que toda persona que sea testigo de la comisión de un delito debe denunciarlo. Asimismo, lo señalado por el artículo primero de la Constitución mexicana, donde se señala claramente que todas las autoridades desde el ámbito de sus competencias deben de proteger los derechos humanos, y hacer su máximo esfuerzo para que estos se cumplan. Lejos de esto dejan a la ciudadanía en franco estado de indefensión, al obstaculizar el derecho a alcanzar la justicia pronta y expedita y por objetar la presentación de sus denuncias.

Nosotros mismos fuimos testigos de esta situación el día de ayer, tras de primera mano, como a un abogado lo hicieron esperar más de tres horas para recibirle una denuncia, que desde hacía dos semanas pretendía presentar luego de que su cliente fue víctima de un delito.