Zacatecas Señala Robo de Vehículos en Jalisco; Alfaro lo Niega

Piden Extremar Precauciones al Viajar en los Límites de Ambos Estados

“El Problema de Robo de Vehículos Fuerte Está y ha Estado en la Zona Altos Norte y Altos Sur” de Jalisco, Reconoce Enrique Alfaro

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A pesar de que autori­dades de Zacatecas ya han señalado que el problema se ha presentado del lado de Jalisco, el gobernador En­rique Alfaro Ramírez negó que exista un aumento en el robo de vehículos al norte de la entidad.

Hace un par de sema­nas el municipio de Hue­juquilla el Alto advirtió del problema que se presenta en carreteras de Zacatecas, sin embargo, el secretario general del estado vecino desmintió la información y, por el contrario, alertó a la ciudadanía a extremar pre­cauciones si se viajaba a los límites de Jalisco, por la ca­rretera Monte Escobedo, ya que se han registrado asal­tos de vehículos.

Al ser cuestionado sobre el tema, ayer Alfaro Ramí­rez dijo que no tienen repor­tes de este tipo en zonas ja­liscienses, aunque no señaló si es seguro o no transitar por carreteras interestata­les, ante la alerta emitida por Huejuquilla el Alto.

“Nosotros no tenemos, en la parte que le corres­ponde a Jalisco, problemas en esa zona. No hay proble­mas, no hay robos de vehí­culos.

El problema de robo de vehículos fuerte está y ha estado en la zona Altos Nor­te y Altos Sur, pero en esta zona ya hay resultados po­sitivos y avances ya tangi­bles”, según Alfaro.

Añadió que hay una mesa permanente en la que se tra­baja en coordinación con au­toridades federales para ver la estrategia de seguridad en la zona, y que es el Ejército quien está al frente de todo en los límites con Zacatecas. Que le vaya bien al

Chapulín Salvador Caro

Luego de que el diputado federal Salvador Caro, aban­donó Movimiento Ciudadano para incorporarse a las filas de Morena, el gobernador de Jalisco expresó que no espe­raba esto aunque le deseó que le vaya bien.

Añadió que él se queda con la experiencia que com­partieron de haber construido juntos el proyecto de MC en la entidad, y que respeta su decisión de tomar otro cami­no, tal cual lo han hecho ya otros compañeros.

“Es mi compadre, yo me quedo con la historia con Sal­vador, porque vivimos cosas muy padres juntos y construi­mos un proyecto juntos.

Me ha pasado con otros amigos cercanos, pues es pú­blico, cada quien que haga lo que considere. Yo creo que a estas alturas ya tenemos la edad más que suficiente para tomar nuestras decisiones, y yo no tengo ya opiniones so­bre los temas electorales, que le vaya bien”