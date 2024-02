Morena Exige Resultados a Contraloría de Guadalajara

Por Presunta Red de Corrupción en Ambulantaje

El Regidor Morenista Salvador Hernández Indicó que se Debe Denunciar de Inmediato Ante la Fiscalía Estatal

Por Rafael Hernández Guízar

La fracción de Morena en el Ayuntamiento de Guadala­jara también exige resultados a la Contraloría del municipio por la denuncia de una pre­sunta red de corrupción para el control del ambulantaje.

En entrevista exclusiva con Página 24, el regidor morenista Salvador Hernán­dez destacó que la fracción de su partido no puede ser aje­na ante los señalamientos de que dos particulares se están enriqueciendo al explotar el espacio público, aprovechán­dose de mujeres indígenas, madres solteras, y mujeres con necesidad; la investiga­ción la inició el regidor panis­ta Fernando Garza Martínez, y hasta brindó testimonios de comerciantes ambulantes que dijeron al detalle cómo opera la presunta red de corrupción que presuntamente recibiría la protección desde la super­intendencia del Centro Histó­rico de Guadalajara.

“Qué tema tan terrible, esta es una de las cosas por las cuales nosotros solicita­mos a través de una iniciati­va, que mi comisión además de tener mercados, tuviera a los tianguis y el comercio en espacios públicos, tenemos poco tiempo de que nos asig­naron esa responsabilidades, pero nosotros tenemos que estar revisando, y cualquier caso de corrupción se tiene que señalar, y nosotros in­vitamos tanto a comercian­tes, personas que tengan el conocimiento de un acto de corrupción que vengan con nosotros, que se acerquen, porque es muy complicado, y a veces hasta se genera un tema de amenazas, y así no, el cuerpo de regidores estamos para apoyar a la ciudadanía, si son particulares los que se están enriqueciendo, hay que

señalarlos, y tiene que haber resultados”, destacó el edil

Y agregó: “Es terrible que la Contraloría no esté dan­do resultados (…) Nosotros como regidores tenemos la obligación de ver este asun­to, y voy a sentarme con el regidor Garza para ver cómo podemos hacer que esto se so­lucione. La Contraloría siem­pre ha sido muy cuestionada por la tardanza que tiene para resolver los casos, y nosotros tenemos que preguntar en qué va, porque debe de tener un número de expediente, y hay que ver porque no se ha dado una respuesta. Nuestra obliga­ción no es con particulares, la obligación en el Ayuntamien­to de Guadalajara no es con amigos, aquí es con la ciuda­danía”, destacó el morenista.

Ante las publicaciones que Página 24 ha dado a cono­cer a la ciudadanía respecto a la presunta red de corrupción con la que se permite una so­bre ocupación de espacios en la Plaza Tapatía y el came­llón Chapultepec, Salvador Hernández sentenció que es completamente inaceptable que particulares cobren a los comerciantes por permitir­les ocupar espacios, es más, destacó que algo como esto debe denunciarse de inme­diato ante la Fiscalía General del Estado, pues solamente el Ayuntamiento tiene la fa­cultad de cobrar, por lo cual advirtió que la ciudadanía no debe dejarse sorprender con cuotas disfrazadas por la renta de estructuras, el pago de una bodega, entre otros cargos que se le hacen a los artesanos y comerciantes que ofrecen sus productos en estas zonas de Guadalajara.

“Hay que ver si la gente ya tiene denuncias en la Fiscalía (contra los dos particulares que han sido señalados de aprove­charse de mujeres indígenas, mamás solteras, y mujeres con necesidad), porque eso se per­sigue, y hay que ver qué está haciendo la Fiscalía”, agregó Salvador Hernández .

Respecto a los señalamien­tos de que una central obrera -la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM- es la que controla la Dirección de Inspección y Vigilancia, y que esta área es la que permi­te que se dé la ilegalidad para favorecer particulares, Sal­vador Hernández indicó que habrá cero tolerancia para los funcionarios que se presten a la corrupción.

“Esto es algo absoluta­mente grave, se tiene que investigar, se va a investi­gar, voy a ir a platicar con el regidor Fernando Garza, y además voy a revisar efec­tivamente que se den los re­sultados en la Contraloría, el comercio se puede regular, el problema es cuando se ge­neran espacios, y espacios, y espacios, o cuando son par­ticulares los que controlan y cobran. El único pago que debe hacerse es a la Tesorería municipal mediante un per­miso que debe ser expedido por la Dirección de Tianguis y Espacios Abiertos, porque hay gente que por falta de conocimiento en este tipo de cosas, hay que decir a la gente que no caiga, es nuestra res­ponsabilidad como regidores de Guadalajara”, advirtió.

A más tardar, en la próxi­ma sesión del cabildo, la fracción de Morena tomará un posicionamiento respecto a la presunta red de corrup­ción que opera en el centro de Guadalajara y las zonas cercanas como la colonia Americana, en la que presun­tamente estarían inmiscuidos no sólo inspectores del Ayun­tamiento, sino también la superintendencia del Centro Histórico, y hasta una central obrera ajena a la administra­ción pública municipal.