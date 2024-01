Sobreproducción de Agave Pega a Precios del Cultivo

Pagan Cuatro Pesos por Cada Kilo

Barzón Agavero Pide a Agricultores que no Permitan que los “Coyotes” Sean los que Obtengan Ganancias a Costa del Patrimonio de sus Familias

Por Rafael Hernández Guízar

La sobreproducción en las plantaciones de agave han provocado una disminución abrumadora en los precios de este cultivo, señaló ayer el Barzón Agavero.

Francisco Guzmán de la Torre, presidente del gremio, señaló que al momento se vive una grave problemática con los intermediarios y los agricultores de las empresas productoras de tequila, puesto que están pagando únicamente cuatro pesos por cada kilo de agave, algo no sólo injusto, sino incosteable para producir dicha planta.

“Lo que queremos es mandar un mensaje por parte de la organización, decir a los agricultores que no se desesperen y que no regalen su producto, porque hay un problema, se menciona que hay sobreproducción de agave, lo cual es cierto, y a varias personas les dicen que para no perder todo su producto que lo vendan barato, y lo que queremos nosotros es decir a los agricultores que no se dejen sorprender. Nosotros estamos viendo la manera de llegar a un acuerdo con las autoridades y los empresarios, para que no haya esas pérdidas”, explicó.

Y es que Jalisco es uno de los estados en donde se producen más plantas de agave, de hecho, muchos municipios han cambiado su vocación agrícola y han quitado varios cultivos para favorecer la plantación de agave.

Por ello, Francisco Guzmán aclaró que es importante que los agricultores no permitan que los intermediarios, mejor conocidos como coyotes, sean los que obtengan ganancias a costa del patrimonio de sus familias: “Nuestro mensaje es claro, a la gente que produce el agave decirle que aguante y resista, y a los demás decirles que no sean gandallas, porque si una pata de la mesa no sirve, la mesa no sirve. Tenemos que conservar el patrimonio de estas familias, y son los coyotes los que terminan enriqueciéndose”.

Indicó que en los próximos días esperan llegar a un acuerdo entre productores, industriales y el gobierno en sus tres niveles, para proteger a los productores de agave.