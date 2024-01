Señalan Desvío de Recursos en Servicios Médicos de Guadalajara

Faltan Insumos y no Pagan Salarios al Personal

Sindicato Asegura que de 39 Ambulancias Registradas en el Padrón del Ayuntamiento, sólo 5 Están en Funcionamiento

Por Rafael Hernández Guízar

Un enorme problema de desvío de recursos, falta de insumos, y negativas para pagar los salarios al personal de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, se denunció públicamente.

María Guadalupe Verá Ramírez, secretaria de acuerdos del Sindicato de Trabajadores de Guadalajara, señaló que en los Servicios Municipales de Salud tapatíos existe una grave problemática que pone en riesgo la vida de la ciudadanía, puesto que no hay ni siquiera jabón para lavarse las manos, es más, de 39 ambulancias que supuestamente se tienen dada de alta en el padrón del Ayuntamiento, sólo cinco están en funcionamiento.

“Los servidores públicos de la Cruz Verde de Guadalajara estamos padeciendo problemas no sólo con los pagos, sino también con la falta de insumos, la falta de material, las ambulancias en el estado. Se pidió por transparencia saber cuántas ambulancias teníamos que tener en los Servicios Públicos Municipales, y ahí salió que tenía que haber 39 ambulancias, de las cuales sólo están funcionando cinco ambulancias, y esto deriva en que a la población no se le dé una atención adecuada, porque entonces cuando llegan a hacer los servicios de atención a la ciudadanía, lo primero que se reciben son ataques que por qué se tarda uno tanto, que por qué no se trae el material, pero no sabe la ciudadanía que no se nos dota de los insumos, no se nos dota ni siquiera de jabón, se están lavando las manos con jabón de polvo, cuando la Norma Oficial Mexicana dice que tiene que ser un jabón líquido”, advirtió Verá Ramírez.

Y agregó: “Las ambulancias no traen el material necesario, y estas denuncias las hemos hecho del conocimiento de la autoridad desde hace más de un año y no hacen nada, estamos tocando puertas, y no hay respuesta”.

En lo que respecta a los trabajadores, la representante sindical aclaró que de acuerdo con las condiciones generales de trabajo, los servidores públicos de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara deben de trabajar únicamente 30 horas, sin embargo más de la mitad del personal labora las 40 horas, tiempo por el que sus nombramientos fueron elaborados, pero en realidad ganan menos de lo que por ley deberían recibir.

“Van dos administraciones, seis años ya, en donde se han otorgado bases en todas las categorías, a médicos, intendencia, paramédicos, en general en los Servicios Médicos Municipales, donde se les dio una base de 40 horas, y nuestras condiciones de trabajo en el artículo 28 dice que la jornada debe de ser a los trabajadores sindicalizados de 30 horas a la semana, y aquí se está generando una situación negativa, van dos administraciones en que a los trabajadores se les dice que se va a cambiar el horario 30 horas, y no se ha hecho. No sólo el problema es lo que corresponde a la jornada laboral, sino que tampoco se les pagan las 40 horas, de hecho ganan menos que los que trabajan nada mas 30 horas, esto es una gran problemática porque recordemos que la Constitución dice que al mismo trabajo y mismas funciones, debe haber el mismo derecho al mismo pago y no pasa así”, agregó.

Por su parte, Manuel Meléndez López, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Guadalajara, dijo que el problema de la falta de pago se presenta en todas las áreas de los Servicios Médicos Municipales, algo que ya fue denunciado a la actual administración, sin que hayan resuelto el problema.

“Tenemos en todas las áreas, tenemos varias Cruz Verde, pero tenemos gente en intendencia, paramédicos, médicos, rayos X y laboratorio que trabajan 40 horas, y sobre todo enfermeras que en su mayoría trabajan las 40 horas y no les pagan, tenemos enfermeras que sólo trabajan 30 horas y ganan más y trabajan menos. En la Cruz Verde tenemos muchas doctoras que trabajan y no les pagan. Hay un pago extra que deberían de recibir por el trabajo peligroso que hacen y no se los pagan”.

Advirtieron que de no haber atención a estos problemas, la vida de las personas se encuentra en riesgo, además de que no se descarta por parte de los gremios sindicales realizar acciones de protesta para que se respeten sus derechos laborales.