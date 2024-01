Exhortan a Vacunarse y Mantener las Medidas Preventivas de COVID-19

Aunque no Existe Incremento Significativo de Casos

Aunque no existe un incremento significativo en el número de casos de COVID-19 en Jalisco, especialistas de la salud exhortan a la población a mantener las medidas preventivas, a aplicarse la vacuna, realizarse una prueba diagnóstica ante cualquier síntoma y utilizar el cubrebocas.

En rueda de prensa, el Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), doctor José Francisco Muñoz Valle, dijo que es un momento crucial en la lucha contra el COVID-19, y “a más de dos años de enfrentar este desafío global continuamos adaptándonos y respondiendo a un virus que ha demostrado ser persistente y cambiante”.

“Esta enfermedad puede manifestarse de muchas formas y es esencial estar al tanto de síntomas predominantes y emergentes, sobre todo en esta temporada, donde se pueden confundir con los de otras enfermedades respiratorias. Un aspecto crítico es el análisis de las variantes del virus que han planteado desafíos adicionales en la respuesta a la pandemia y es importante entender su evolución y el impacto en la salud pública”, señaló.

Dijo que un dato importante es que en este momento, y en el nivel que estamos de la pandemia, toda la población debe de estar ya educada, lo que quiere decir que ante cualquier síntoma respiratorio debemos utilizar el cubrebocas, ya que la responsabilidad individual es relevante en este momento.

“En el caso de México, la realidad es que no tendríamos preocupación si tuviéramos un incremento, esto si existiera un sistema de vacunación eficiente; tenemos un sistema incierto, esto quiere decir que si bien hay personas o grupos vulnerables que son vacunados, la realidad es que hay muchos grupos de jóvenes que la última vez que recibieron una vacuna fue hace dos años; se debe hacer de manera periódica la vacunación como en otros países”.

La Directora de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud, doctora Gabriela Macedo Ojeda, compartió que en cuanto al número de casos es probable que los datos disponibles no reflejen la realidad, porque muchas veces las personas no se realizan la prueba o no se reporta el resultado.

“En las últimas ocho semanas el reporte de casos es bajo, oscila entre 32 y 73 por semana, pero algo que es importante destacar es el incremento de la semana del 24 al 30 de diciembre (32 casos) y del 14 al 20 de enero (73 casos); en defunciones no se observa alguna tendencia al alza”, precisó.

Recomendó a la población mantener medidas como: ventilar espacios cerrados, higiene de manos, estornudo de etiqueta y en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria: uso de cubrebocas y realizar prueba diagnóstica.

El doctor Carlos Lona Reyes, profesor investigador del CUCS, expresó que las manifestaciones clínicas son diversas y que, uno de cada tres pacientes infectados pueden permanecer asintomáticos; y entre los que presentan síntomas, 80 por ciento va a tener síntomas leves; los síntomas prevalentes son la cefalea, fiebre y tos, otros menos frecuentes son diarrea, dolor abdominal y 15 por ciento puede tener infecciones de gravedad.

“Estos estados críticos van a ser más frecuentes en subgrupos de población, como aquellos mayores a 65 años, pacientes con cáncer, VIH, diabéticos o hipertensos”, informó.

En cuanto a la vacunación, el doctor Jorge Hernández Bello, Coordinador de Posgrado e integrante de la Sala de Situación en Salud por el COVID-19, dijo que ésta tiene la finalidad de reducir el riego de enfermedad grave, hospitalizaciones y muerte, así como prevenir secuelas, y destacó que las vacunas no evitan la infección.

“En la actualidad, hay aprobadas por la Organización Mundial de la Salud 12 vacunas, muchas de las cuales circulan en el país. Las vacunas de Moderna o Pfizer, en ensayos, reporta eficacia de 87-100 por ciento, pero con la aparición de variantes como Omicron puede bajar esta eficacia, así que si bien no se pierde la capacidad, se reduce con la aparición de variantes”, indicó.

Recomendó a la población acudir a vacunarse, e informó que las variantes disponibles de vacunación en Jalisco son a través de la Secretaría de Salud para grupos vulnerables con: Spikevax (Moderna, actualizada), el IMSS con Abdala y Sputnik V, así como farmacias, supermercados y Cruz Roja, donde se oferta Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer), Monovalente, actualizada.

La Jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, doctora Alejandra Natali Vega Magaña, expresó que la variante JN1, conocida como Pirola, incrementó hacia diciembre.

“En los últimos datos de este año 2024, podemos observar que esa variante está en mayor proporción que las otras, con un porcentaje mayor a 80 por ciento; tiene una mayor capacidad de transmisión y para evadir nuestra respuesta inmune. Aún existen muy pocos datos científicos para corroborar esta información, y no se sabe si esta variante puede ocasionar un incremento en hospitalizaciones; otro punto es que las vacunas siguen funcionando para controlarla”, comentó.

Señalo que en los últimos tres meses en el CUCS se han aplicado a la comunidad universitaria 289 pruebas, con un porcentaje de positividad de 19.21 por ciento, en su mayoría correspondiente a SARS-CoV-2.

Añadió que en el laboratorio se ofertan pruebas moleculares a todo público y comunidad UdeG, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. Mayores informes en el teléfono 33-1058-5200, extensiones 34271/72.