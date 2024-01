Congreso de Jalisco, “Entreguista, Servil y Traicionero”

Protestan Integrantes del PT en Palacio Legislativo

Tildaron a Legisladoras y Legisladores de Rateros y Favorecer a la IP Privatizando los Recursos Públicos

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes del Partido del Trabajo (PT) se manifestaron ayer en el Congreso del Estado, donde tildaron a legisladoras y legisladores de rateros y de favorecer a la iniciativa privada privatizando los recursos públicos.

José Luis Sánchez Orozco, Comisionado Político Nacional del PT en Jalisco, en compañía de casi medio centenar de ciudadanos, se plantó en las afueras del Palacio Legislativo para gritar consignas en torno a la manera en que se han privatizado los recursos públicos, caso concreto de Zapopan, que hace unos días se le permitió por parte del Congreso entregar el servicio de alumbrado público a una empresa particular.

“Estamos aquí para denunciar el comportamiento entreguista, servil y traicionero de esta Legislatura que integran mayoritariamente diputados de Movimiento Ciudadano, y de nueva cuenta vuelven a hacer lo que han realizado sistemáticamente a lo largo de todo su periodo, es decir, aprueban en la oscuridad de la noche a las dos de la mañana las cosas”, lanzó.

Y es que recientemente, en el Congreso del Estado se aprobó que el Ayuntamiento de Zapopan concesionara el servicio de alumbrado público a una empresa particular, con lo que se supone, no habría luminarias sin funcionar en toda la demarcación.

De acuerdo con información oficial del ayuntamiento, alrededor del 30 por ciento de las luminarias en Zapopan no funcionan, y para esto, el ayuntamiento estaría realizando una inversión de alrededor de mil 200 millones de pesos.

Asimismo se reclamó a los diputados la opacidad para exigir resultados de la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez en temas de seguridad, donde las desapariciones forzadas son el principal temor de la ciudadanía.

Finalmente, el representante del PT vaticinó una desbandada masiva de quienes hoy son diputados, ante lo que dijo, será un triunfo avasallador en las próximas elecciones por parte de la coalición del partido Morena con el PT, Futuro, Hagamos, y el Partido Verde Ecologista de México.