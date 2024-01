En Tonalá Dejan en el Olvido a Colonos de Las Palmas

Pésimas Condiciones de las Calles, Critican

Por Rafael Hernández Guízar

Por más que denuncian las pésimas condiciones de sus calles, a los vecinos del fraccionamiento Las Palmas, en el municipio de Tonalá, simplemente no les hacen caso en el ayuntamiento.

Fuimos a ver las pésimas condiciones que se tienen en calles como Ópalo y Turquesa Sur, sitio en donde la vialidad está prácticamente destruida, y por parte de la administración del alcalde tonalteca Sergio Chávez no hay acciones para arreglarlas.

“La verdad es que esto ya es insoportable, no tenemos servicios, no viene ni la policía, aquí nos tenemos que andar cuidando nosotros mismos las espaldas, y así está la calle (destruida), pues ya de plano es el colmo. Si usted se fija están todas horribles las calles, pero más está la calle Ópalo, que tiene unos agujeros del ancho de toda la calle, que decepción tan grande de ayuntamiento tenemos”, criticó una de las vecinas entrevistadas por este reportero.

Tras recibir de nueva cuenta la denuncia ciudadana en la redacción de este diario respecto a las malas condiciones de las calles, acudimos a este sitio para platicar con los vecinos molestos, quienes reclamaron fuertemente a su presidente

unicipal, Sergio Chávez, al que le dejaron en claro que por ignorarlos durante toda su administración, simplemente no habrá apoyo para él en las próximas elecciones: “Qué lástima que es del mismo partido que López Obrador, pero no le vamos a dar el voto, es más, mire, el presidente municipal anterior con todo y que era del (partido) Movimiento Ciudadano que tanto critica todo el mundo, la verdad es que nos ayudó más en general a los tonaltecas que este que es de Morena, que vergüenza tener a alguien así como presidente, ojalá que se viniera a vivir aquí al fraccionamiento a ver cómo se siente”.

En este fraccionamiento los servicios públicos son pésimos, no hay arreglo de calles -pavimentación-, a veces no cuentan con agua potable, las luminarias no sirven en su mayoría, no pasa la patrulla y no hay ni centros de salud, ni ningún otro medio para brindarles atención médica de urgencias.

Habitantes de este lugar se dijeron sumamente decepcionados de la autoridad municipal y arrepentidos de haber invertido su dinero en un sitio como este, donde ellos mismos son quienes tienen que cuidar su comunidad por la falta de vigilancia policiaca.