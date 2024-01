Seder Entrega Apoyos a Productores Agrícolas

Beneficiarios Sufrieron Pérdidas de sus Cultivos en Degollado

Dan 2.4 Millones de Pesos a 416 Productores de Maíz y Sorgo

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de apoyar a quienes se han visto afecta­dos por la sequía en el estado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ini­ció con la entrega de estímu­los económicos a productores agrícolas del municipio de Degollado.

A decir de Ana Lucía Camacho Sevilla, titular de la secretaría, se entregaron cheques a 416 productores de maíz y sorgo, por un va­lor total de 2.4 millones de pesos, ya que estos sufrieron pérdidas de sus cultivos, so­bre todo aquellos de zonas con la más alta producción de maíz.

“Estamos conscientes de que la situación para la gen­te del campo no está sencilla. Sabemos que a la mayoría no nos fue bien en esta tempora­da, y aunque sea con un poco para que nuestros productores no se desanimen y continúen con la producción de alimen­tos en el campo de Jalisco”.

Refirió que hay instruccio­nes de parte del gobernador de Jalisco para que la Sader pueda atender las diferentes pérdidas o afectaciones gene­radas por la sequía, por lo cual trabajan en un mecanismo que permita dar más incentivos económicos a productores en todo el estado.

No dejó de recordar que el año pasado Degollado fue uno de los municipios más afectados por una sequía ca­tegoría D3, es decir extrema, de acuerdo a propias estima­ciones de la Conagua, por lo que desde el gobierno de Jalisco se ha trabajado para mitigar el impacto económico en productores que represen­tan, al menos, 760 hectáreas afectadas.

Ante este panorama, tam­bién mencionó que en Huás­cato -delegación de Degolla­do- se trabaja para habilitar infraestructura hidroagrícola que permita hacer más efi­ciente el uso del agua en los cultivos y modernizar los sistemas de riego.

Además, dijo que en el ejido se terminó la cuarta etapa de la modernización y rehabilitación del canal principal del distrito de rie­go 013, lo cual vendrá a be­neficiar a 460 productores, especialmente a aquellos de cultivo de maíz.

Añadió que esta obra servirá para que se apro­veche al máximo el agua y así evitar inundaciones en la zona urbana, disminu­yendo pérdidas por evapo­ración e infiltración. Esto garantizará, especificó, el riego de 450 hectáreas productivas de maíz, trigo, sorgo y tomate.