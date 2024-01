“Están Solapando” la Corrupción en Ambulantaje

Fernando Garza Señala a la Contralora Cynthia Cantero

“Es Obvio que Todo Está en la Oficina del Centro Histórico”. El Regidor Panistaya Enteró a Lemus de la Situación

Por Rafael Hernández Guízar

Que la contralora municipal de Guadalajara, Cynthia Cantero Pacheco, estaría protegiendo la presunta Red de corrupción con la que opera el ambulantaje en Guadalajara, sentenció ayer la fracción panista del Ayuntamiento.

Fernando Garza Martínez, coordinador de la fracción albiazul, aseveró en entrevista exclusiva con Página 24 que simplemente no han querido darle respuesta respecto a la investigación que exigió y que él mismo ha presentado ante la Contraloría, situación que ha abonado a la corrupción y al incremento desmedido de ambulantes, lo cual representa una ganancia millonaria para algunos cuantos “corruptos” que lucran ilegalmente con el espacio público.

“A dos meses de distancia no hay respuesta. A mí me da la impresión que los están solapando (…) Mira son particulares los afectados que pagan para que les permitan trabajar y son particulares los que reciben el dinero trabajando para el Ayuntamiento, y ese dinero no entra a las arcas municipales, esta es una acción totalmente perversa. Además de que las arcas municipales están perdiendo dinero, hay gente del ayuntamiento, y concretamente del centro histórico, que está engrosando sus chequeras gracias a estas acciones irregulares”, sentenció Garza.

-De quiénes podemos hablar?

-Mejor dejemos que la investigación camine, a mí no me gusta señalar directamente a nadie porque van a querer pruebas, y hay las pruebas, hay testigos, por eso es que exijo que la contralora haga la investigación, es obvio que todo está en la oficina del centro histórico, y la gente que está alrededor de la figura del titular (Juan Manuel Munguía) aunque está de licencia, es el que sigue mandando, y es el que sigue teniendo todo el movimiento.

-¿Y si no contesta?

-Vamos a ver jurídicamente qué es lo que procede.

Fernando Garza destacó que el presidente municipal de Guadalajara ya está enterado de la situación, que el oficio que giró a la Contraloría ciudadana tapatía para que se dé respuesta a dicha investigación tras haber entrevistado a varios testigos que dieron “salto y seña” de quiénes son los particulares que cobran ilegalmente por la explotación del espacio público, así como los funcionarios públicos que están inmiscuidos en dicha ilegalidad, pero hasta el momento no hay acciones concretas.

“Yo ya se lo informé al presidente municipal, sin embargo acuérdate que esta es una contralora ciudadana, y se supone que es independiente, pero yo ya le dije al presidente la semana pasada, estamos esperando que tome acción, al menos que le exija a la contralora que dé respuesta”, dijo el panista.

Por ende arremetió contra la contralora de Guadalajara, ya que es claro que Cynthia Cantero Pacheco simplemente no quiere hacer su trabajo, y que la misma está solapando el ambulantaje: “Es puro blof, porque con el encargo sí puede, la situación es que haga las cosas, no sé quién está ordenando que no haga las cosas, pero lo que te podría decir aquí, es que es Pablo Lemus, pero hasta que tenga toda la evidencia (lo puedo señalar)”, dijo.

Página 24 ha publicado en repetidas ocasiones casos de “caciques” que se enriquecen ilegalmente explotando el espacio público, así como la incursión de un sindicato obrero que presuntamente controla la Dirección de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento, todos estos son quienes, de acuerdo con los testimonios de comerciantes disidentes de las organizaciones ambulantes, controlan los espacios y definen fuera de reglamentos quienes pueden vender en el Centro de Guadalajara.