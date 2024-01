Urgen al Siapa Monitorear y Verificar la Calidad de Agua

No Cumple con la Norma Oficial Mexicana: Expertos

Además de Incumplir la NOM, Presenta Múltiples Deficiencias que van más Allá de lo Viejas que Está la infraestructura

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Debido a que la potabi­lización del agua que lleva a cabo el Sistema Intermu­nicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) no cumple con la Norma Ofi­cial Mexicana, especialis­tas en la materia urgieron a autoridades a monitorear y verificar la calidad de las fuentes de abastecimiento de agua para que llegue algo de calidad a la ciudadanía.

Ayer, en el Congreso de Jalisco, expertos en temas del agua se reunieron para hablar en el panel “¿Qué hacer para que el agua de la llave sea potable?”, luego de que hace días el titular del Siapa, Car­los Enrique Torres, admitiera en un informe entregado al Legislativo que las tuberías viejas no son el único motivo por el cual tapatíos reciben agua turbia.

A decir de Josué Daniel Sánchez Tapetillo, especia­lista en gestión de recursos hídricos, el proceso de pota­bilización de agua del Siapa no solo no cumple con las normas oficiales, sino que además presenta múltiples deficiencias que van más allá de lo viejas que está la infra­estructura.

“Hay muchos parámetros que no están o que rebasan la norma, incluso algunos pre­ocupantes, por ejemplo en el tema de los coliformes, se evi­dencia que rebasan los máxi­mos permisibles en cuanto a calidad del agua. Si nos ate­nemos a los resultados que ellos mismos están proporcio­nando, no podemos decir que estén cumpliendo la norma y no podemos decir que estén cumpliéndola”.

Dijo que hay parámetros fitotóxicos y bacteriológicos que no se miden o no se están registrando todo el tiempo, lo que indica que no hay una verificación puntual del agua para ver qué es lo que llegue a los jaliscienses.

Pugnó por una mejor ad­ministración del Siapa por la deficiencia que presenta en varios aspectos, e insistió en corregir todas aquellas fallas a partir de un diagnóstico que impulse no solo la actualiza­ción de los procesos, sino la modernización de la infraes­tructura que tanto hace falta, sobre todo porque autoridades del organismo han referido necesitar 8 mil millones de pesos para la sustitución de tuberías.

El panel fue convocado por la diputada local de Ha­gamos, Mara Robles Villa­señor, quien señaló que es­tas charlas se llevan a cabo con la finalidad de buscar una solución integral al pro­blema de agua sucia en la ciudad, de la mano de quie­nes más saben del tema.