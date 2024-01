Entregan Créditos a tres mil Emprendedores de Zapopan

Han Otorgado 146 Millones de Pesos

De los empréstitos Otorgados, 2% se Encuentra en Cartera Vencida

El presidente municipal Juan José Frangie entregó el crédito número tres mil co­rrespondiente al programa Adelante Zapopan, una estra­tegia que busca reactivar la economía y dar herramientas a las y los emprendedores, co­merciantes y jefas de familia para emprender y hacer crecer sus negocios.

Con instrumentos finan­cieros de fácil acceso, tasas accesibles y hechos a la me­dida, Adelante Zapopan busca apoyar a las y los emprende­dores sin necesidad de estar en la formalidad o de con­sultar su historial crediticio. Frangie aseguró que con este programa se cumple un sueño: apoyar a las mujeres, jefas de familia y hombres que tenían su propio negocio a reactivar la economía local.

“Hemos logrado el objetivo y hoy me siento muy contento porque ha salido mucha gente beneficiada, a mucha gente le devolvió la vida. Veías caras tristes, no me gustaba lo que veía. Hoy se cumplen tres mil créditos entregados, jamás pensé que fuéramos a tener tanta respuesta y creo que va­mos a tener muchos más toda­vía este año para poderles apo­yar”, expresó Frangie.

El crédito número tres mil fue otorgado a Eva Eugenia Gallegos Sánchez, quien fue beneficiaria en la categoría de Mujeres Emprendedoras. Du­rante su discurso, la usuaria destacó que este tipo de pro­gramas son un empuje para alcanzar sus sueños.

“Desconocía este tipo de créditos para nosotros, pero a veces lo que los emprende­dores necesitamos solamente es un impulso para poder salir adelante y seguir trabajando. Agradezco al Ayuntamiento de Zapopan por seguir impulsan­do este tipo de créditos para los zapopanos que es en beneficio de nuestra ciudad, de nuestras familias y de la sociedad”.

Por su parte, el coordinador general de Desarrollo Econó­mico y Combate a la Desigual­dad de Zapopan, Salvador Villaseñor Aldama, agradeció a las y los beneficiarios del programa Adelante Zapopan por confiar en el Gobierno para hacer crecer sus negocios y emprendimientos. Explicó que de los créditos otorgados, solo 2% se encuentra en carte­ra vencida.

“En el municipio de Za­popan, bajo la administración del alcalde Frangie, tenenos un monto de 500 millones de pesos para fortalecer los em­pleos, fortalecer la economía local, a los hombres y a las mujeres que trabajan por el be­neficio de sus familias, de sus hijos y del entorno de sus co­munidades”.

Este es el único programa en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que ofrece créditos sin intereses para las y los emprendedores. Incluso, Zapopan es el único municipio que facilita el trámite de crédi­tos al ciudadano acercando las ventanillas para proporcionar­les la inscripción.

Se han otorgado tres mil créditos por más de 146 millo­nes de pesos (mdp).

– Pueblos originarios: 295 personas por un monto de 1.9 mdp.

– Mercados: 146 personas por un monto de 4.3 mdp.

– Tianguis: 370 personas por un monto de 9.9 mdp.

– Emprendedores: 363 per­sonas por un monto de 14.2 mdp.

– Emprendedoras: 570 personas por un monto de 7.7 mdp.

– Jefas de familia: 338 per­sonas por un monto de 2.3 mdp.

– Micro pequeña y mediana empresa (Mipymes): 918 per­sonas por un monto de 105.9 mdp.

El alcalde de Zapopan re­cordó la puesta en marcha de una nueva modalidad de crédi­to para la compra de bicicletas con la intención de reducir el tráfico, mejorar la seguridad, disminuir la contaminación y fomentar las formas alternas de transporte.