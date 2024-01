Alumnas del CUAAD Logran Primeros Lugares en Concursos Nacionales de Modacambio

Las galardonadas destacan su emoción por los reconocimientos y por alejarse de su zona de confort en la creación

Constante evolución es lo que marca a Cecilia Arelí Ló­pez Robles y Tania Guadalupe Navarro Rivera, estudiantes de la licenciatura en Diseño de Modas, del Centro Uni­versitario de Arte, Arquitectu­ra y Diseño (CUAAD) de la UdeG, por lo que permanecer en una zona de confort no es una opción para ellas.

En fechas recientes, am­bas sobresalieron en dife­rentes concursos nacionales de este sector. La primera, oriunda de Colima, obtuvo el segundo lugar en la primera edición de “Crea con tu esti­lo by brother”, en la categoría “Diseñadores de moda”, con su colección “Versión”, que consta de dos outfits y alude a las facetas de los seres hu­manos.

Para este proyecto “hice un análisis de mi persona y me considero en constante cambio, no me gusta quedar­me en mi zona de confort, siempre trato de superarme. Aunque me dé miedo, tra­to de moverme para lograr lo que me propongo. A lo largo de nuestras vidas su­frimos cambios, por las ex­periencias buenas y malas”, subrayó.

Así, diseñó un conjunto con doble vista: por un lado, con un patrón colorido, re­presentando emociones posi­tivas y por el otro, los colores neutros, que reflejan el otro espectro. Otra de sus cualida­des es que tiene cierres, eso le permite separar o adecuar la vestimenta al gusto.

López Robles, con 22 años de edad, recibió felicitacio­nes por parte de diseñadores y representantes de la empre­sa organizadora. “Me siento satisfecha y orgullosa”, ya que en el concurso estuvieron inscritos mil 200 estudiantes, divididos en dos categorías.

“Me llama la atención todo el proceso para crear una colección, en especial, coser”, dijo López Robles, quien agregó que el concurso busca promover el uso de materiales reciclados, ya que es una de las industrias más contami­nantes. Por su logro recibió de premios equipo y un incen­tivo económico.

Se enteró del concurso por medio de una compañera y una influencer. La joven tam­bién ha participado y ganado otros certámenes en UNIMO­DA y “Mezclarte”, lo que le ha brindado experiencias. Agradeció el apoyo de su fa­milia, amigos y profesores.

Navarro Rivera, por su parte, participó en un concur­so-pasarela organizado por Iconic Design Fashion Week México, que tuvo una temá­tica navideña para inaugurar un reality show y en donde alcanzó el tercer lugar. Tania destacó que es su primer cer­tamen presencial, ya que en anteriores participó en línea.

“Decidí participar, de ma­nera apresurada, porque el reto era la presencialidad; sentir la crítica directa de los jueces, y aunque Colombia­moda fue así, el proceso lo viví de lejos”, recordó la es­tudiante originaria de Guada­lajara, quien compitió, en esta ocasión, contra 137 diseños, de los cuales quedaron 15 y hubo sólo tres primeros luga­res.

La primera etapa consis­tió en la preselección de los bocetos y se coló entre los 15 sitios. Su vestido fue confec­cionado durante tres semanas, tiempo destinado para el cer­tamen; sin embargo, cambió su indumentaria, dado que era roja y la pasarela manejaba escaleras de ese mismo color.

Comentó que el vestido consta de tres partes, una de ellas es la revelación, que le recuerda a la nevada prenavi­deña de Guadalajara en 1997. Entonces, es un pre-vestido azul amplio, con un moño grande, que al quitarse se ob­serva otro, diseñado en capas y cubierto por una estructura metálica y cristales, que refle­jan la nieve.

“El reto fue hacer una es­tructura metálica con crista­les, en la cual toda mi familia me ayudó”, eso lo hizo más bonito, porque en la nevada estuvo con su familia, y para la creación de este conjunto “mi familia me ayudó, dadas las dimensiones del vestido”. En este aspecto, Mitzi, uno de los jurados, comentó: “Tu vestido es muy bonito porque cuenta una historia y es lo im­portante, ese fue mi premio”.

Navarro Rivera, quien re­cibió un incentivo económico y regalos de las marcas patro­cinadoras, cuenta que hizo un diseño estructural, donde ma­nejó materiales que no había usado, como alambre galva­nizado y soldadura, fiel a su idea.

Tras vivir esa experiencia presencial comentó que la hace muy feliz, ya que parti­cipó en Guadalajara, con mo­delos y diseñadores de esta ciudad. “El hecho de verme entre tantas personas, sus tra­bajos, me hizo darme cuenta de lo valioso que era el mío”, destacó.

Durante la entrevista tam­bién agradeció el apoyo de su modelo, Pavel Castañeda, quien es alumno de la UdeG y le brindó sus conocimientos del mundo “drag”, el maqui­llaje y modelaje. Navarro Ri­vera también ganó en el con­curso UNIMODA 2021.