Persiste Inseguridad e Indigencia en Paseo Alcalde

Lamentan Vecinos Estrategia Fallida de la Comisaría

Por Rafael Hernández Guízar

Persiste la inseguridad en el Paseo Alcalde, avenida que autoridades han tratado de convertir en un icono de Gua­dalajara.

Y es que por más que co­locan policías municipales a bordo de bicicletas, a pie, e incluso en patrullas, continúan los robos a personas, algo que lamentan ciudadanos entre­vistados por Página 24.

“Lo que yo digo es, cómo es posible que con todo y que hay policías sigue habiendo problemas, debería de ser esta la zona mas segura de toda la ciudad y no lo es, siguen ha­biendo robos, sobre todo de los que pasan corriendo y te arrebatan las cosas, eso no se acaba”, denunció un ciudada­no quien prefirió el anonimato por temor a represalias ya que es vecino de la zona.

Y siguió: “Una cosa es lo que se dice por parte de las autoridades y otra cosa es lo que se vive aquí, para los que vivimos en el centro, porque sigue habiendo varios proble­mas que no se acaban y pare­ce que nunca se van acabar, sobre todo aquí por el Paseo Alcalde, y me refiero directa­mente al tema de los indigen­tes, porque siguen haciendo un caos, por más que anden diciendo algunos que a través de los grupos de WhatsApp se avisa para que los retiren, la verdad es que siguen causan­do problemas, y esto es algo que no está atendiendo el go­bierno municipal”, dijo muy molesto el entrevistado.

De acuerdo con ciudada­nos entrevistados, se cometen robos a persona tanto de día como de noche, robo de au­topartes, y la presencia cons­tante de los indigentes es otro de los asuntos que preocupa a vecinos y comerciantes, ya que cuando los mismos come­ten algún delito o falta admi­nistrativa, no hay castigo por parte de las autoridades, es decir, quedan dichas faltas en la impunidad.

Por ello hicieron un llama­do a la administración muni­cipal y exigieron que la segu­ridad en la zona sea integral, y que de una vez por todas se diseñe algún programa o es­trategia para atender de forma directa y correcta la indigen­cia en la ciudad.