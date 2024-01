Caos, Desorden y Confusión por Reordenamiento de Rutas

En el Polígono de Ramón Corona

“Es una Falta de Respeto del Gobierno que Nada más Vengan y Cambien a su Antojo Porque no hay Señalamientos y Todos Estamos por Ningún Lado”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Caos, desorden y con­fusión se registró el fin de semana luego de que se implementara el reordena­miento de rutas del transpor­te público en el polígono de Ramón Corona en el centro de Guadalajara; tapatíos se dijeron desconcertados por los cambios y un tanto mo­lestos porque alteraron sus trayectos.

La semana pasada con­cluyeron oficialmente las obras de intervención en el polígono conocido como “la estrella de la muerte”, que comprende las calles Leandro Valle, Libertad, Ramón Corona y la avenida 16 de Septiembre. Sin em­bargo, el sábado 20 de ene­ro comenzaron los cambios en las paradas de las rutas, por lo que la socialización de autoridades no fue sufi­ciente para advertir a la ciu­dadanía.

“Yo no me enteré hasta después de 20 minutos de estar esperando en donde no era. Ya habían cambiado la parada para acá y como siem­pre me vine a esperarla, pero resulta que ya la volvieron a mover y ahí anda uno paran­do camiones donde se dejen para preguntar para dónde”, manifestó Isis Martínez.

“Fue muy rápido el cam­bio creo yo, ayer (antier) vi las colas de gente que tam­poco sabían bien por dónde pasaba, hasta que pasó al­guien a decirles que ahí no era (…). Tomo el 176 y tuve suerte porque vi a otras se­ñoras que también lo iban a tomar y me dijeron, pero sí había mucho embrollo”, refi­rió Alonso Buenrostro.

“Perdí mucho tiempo para irme al trabajo, casi llego tarde nada más porque cuando me paré en donde sí era pasó rápido. Es una falta de respeto del gobierno que nada más vengan y cambien a su antojo porque no hay se­ñalamientos y todos estamos por ningún lado”, aseveró Yahir Aceves.

A decir de algunos tapa­tíos, la reorganización les benefició pues la ruta que usualmente toman tiene su terminal más cerca de la zona de los Dos Templos, sin em­bargo, otros más no dejaron de quejarse por las distancias generadas ahora que se hicie­ron las obras en el polígono de Ramón Corona, ya que va­rias rutas del transporte pú­blico tendrán su parada hasta la zona del Walmart, lo que los hará caminar más.

De acuerdo a autoridades de Jalisco, son 77 rutas del transporte público las que circulaban por la zona. Con los cambios hechos, solo 20 permanecerán, ya que las 57 restantes se ubicarán a cinco cuadras a la redonda.