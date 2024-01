Siapa Entrega Informe con Inconsistencias al Congreso

Siguen sin aclarar Temas en Torno a la Calidad y Abasto de Agua

En el Documento Admiten que el Agua Turbia no Solo se Debe a Tuberías Viejas, Sino a Descargas en Canales

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara a las múltiples fallas que ha presentado el Siapa para garantizar agua de calidad a la ciudadanía, diputados locales de Hagamos aseveraron que el informe del Organismo sobre el tema, entregado al Congreso de Jalisco, tiene varias inconsistencias.

El año pasado el titular del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Carlos Enrique Torres, compareció ante diputados locales para rendir cuentas debido a la mala calidad del agua que los jaliscienses reciben en sus hogares. Aunque en su momento todas las dudas no quedaron resueltas, es que legisladores le solicitaron un informe y es que este por fin fue enviado al legislativo.

Sin embargo, la diputada Mara Robles Villaseñor lamentó que el informe simplemente no responda a todo lo que se le solicitó en él, ya que siguen sin aclararse varios temas en torno a la calidad y abasto de agua para la metrópoli.

“Queda claro que no cumple con la información solicitada, porque no responde a los cuestionamientos prioritarios para resolver que el agua de la llave sea potable. No ofrece información detallada sobre el estado que guarda la red de distribución, ni un plan para la renovación de esta, ni mucho menos compromisos específicos para lograrlo”, detalló.

Dijo que en el “informe” enviado por el Siapa -de 182 páginas- se menciona que no existe información que permita evaluar de manera integral, como pidieron diputados, la situación actual de la red de distribución de agua, ya que está dispersa en áreas operativas del organismo, los ayuntamientos y la propia Comisión Estatal del Agua.

Además, y por si no fuera poco, cuestionó que en el informe Torres Lugo admita que no solo la red hidráulica vieja es la que hace que llegue agua turbia a los hogares de los ciudadanos -a pesar de que el funcionario aseguró que solo era esto-, sino los procesos de potabilización y las descargas municipales que reciben los canales de Atequiza y Las Pintas.

“El documento destaca que las aguas que circulan por los ríos y canales al aire libre, como Atequiza y Las Pintas, se contaminan con descargas municipales y escurrimientos de las zonas agrícolas. ¿Pues no se supone que eso se había solucionado? Esto claro que afecta en forma significativa la calidad del agua denominada cruda. Ellos mismos reconocen que existen entidades privadas que instalan compuertas en el cauce del canal sin regulación”.

Ante la respuesta de autoridades estatales y la situación que se vive con el agua, la diputada aseguró que la siguiente semana convocarán a académicos y especialistas, con la finalidad de obtener alternativas que enfrenten el problema de la mala calidad del agua.